Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Estudiantes vs. Platense; a qué hora y dónde ver EN VIVO a Edwuin Cetré, por la final de Superliga

Estudiantes vs. Platense; a qué hora y dónde ver EN VIVO a Edwuin Cetré, por la final de Superliga

El futbolista colombiano nuevamente está ante otra oportunidad de levantar un título con Estudiantes de La Plata, en Argentina. Aquí todos los detalles de la gran final.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Edwuin Cetré, jugador colombiano, celebra su campeonato con Estudiantes de La Plata, en el Clausura de Argentina
Edwuin Cetré, jugador colombiano, celebra su campeonato con Estudiantes de La Plata, en el Clausura de Argentina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad