A Miguel Borja se le vendría lío económico, tras salir de River; podría haber juicio

Luego de confirmarse su salida oficial de River Plate; durante los últimos días Miguel Ángel Borja es el hombre del momento en territorio argentino, siendo centro de especulaciones, especialmente por la gran posibilidad de arribar a Boca Juniors para el próximo año.

Sin embargo, cuando ya se pensaba que era cuestión olvidada lo del cuadro 'millonario'; recientemente salió polémica información que deja mal parado a la 'banda cruzada', por situación que los podría llevar hasta los juzgados.

Según lo reveló el periodista argentino Renzo Pantich, el club cerraría ciclo con el 'colibrí' debiéndole una importante cantidad de dinero; pero peor aún, con la firme posición de no saldar cuentas con el delantero colombiano.

🚨 River tiene una DEUDA salarial con Miguel Borja de 500 mil dólares.



❌ El club esta DECIDIDO a NO pagarla. pic.twitter.com/i8ZqcvTpE3 — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) December 19, 2025

“River Plate tiene una deuda salarial con Miguel Borja, de 500 mil dólares. El club está decidido a no pagarla”, citó el reportero a través de su cuenta oficial de ‘X’, dando reveladores detalles del complejo panorama que se podría venir.



Además, y como dato no menor, cabe destacar que en caso de que Miguel Ángel Borja quiera, podría llevar a la 'banda cruzada' a juicio para que le respondan por su dinero. Pero eso no es todo, porque hay posibilidad que esta demanda se dé siendo futbolista de Boca Juniors.

Justo este es el tema que se habla en redes sociales y que más ha generado repercusión, ya que, con la posibilidad abierta de que el 'cafetero' arribe a las toldas del cuadro 'xeneize'; la relación entre Borja y River no terminaría para nada bien.



¿Qué posibilidades reales hay de que Borja llegue a Boca Juniors?

Según lo informaron en 'TyC Sports', durante las últimas horas; si bien el 'colibrí' tiene las puertas abiertas de Boca Juniors, en el cuadro 'xeneize' hay una condición que ponen para que todo se desarrolle en la manera que debe. Y justamente depende netamente del colombiano.

“Si bien, a Miguel Borja Boca "le abren las puertas" en Boca, también hay una postura clara de no salir a buscarlo ni ofrecerle un contrato. ¿Por qué? La decisión la tiene el 'colibrí'; y eso significa que, si verdaderamente desea cambiarse de vereda, él deberá ocuparse de transmitirlo en la intimidad. Es decir, que no todo quede en una frase que deslizó”, reveló el medio argentino, dejando claro que, aunque es real la posibilidad, depende específicamente de la voluntad del cordobés por vestir los colores del 'azul y oro'.

Habrá que ver en los próximos días cómo se desarrolla esta situación, que tiene a todos hablando sobre este tema en territorio argentino.