JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / A Miguel Borja se le vendría lío económico, tras salir de River; podría haber juicio

A Miguel Borja se le vendría lío económico, tras salir de River; podría haber juicio

El delantero colombiano, quien actualmente está en el radar de Boca Juniors para 2026; ahora es tema noticioso por polémica información que se filtró. ¡Atención!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de dic, 2025
Miguel Borja
Miguel Borja, delantero colombiano - Foto.
AFP

