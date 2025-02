Everton vs. Liverpool, por la Premier League: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz

La dolorosa eliminación en la FA Cup a manos del Plymouth Argyle ya quedó atrás y ahora Luis Díaz y compañía centran todos sus esfuerzos en el partido contra Everton, de este miércoles. Dejar una buena impresión en el derbi de Merseyside es la finalidad que tienen los dirigidos por Arne Slot. A las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el Godisson Park.

Para enfrentar a los 'toffees', en la prensa británica afirman que el técnico neerlandés al servicio de los 'reds' plantea hacer un 'revolcón' a la titular; todo esto después de lo acontecido contra el elenco de la Championship y en el que no estuvieron varias de sus figuras desde el inicio. El guajiro no tendría su puesto asegurado en el once.

Everton vs. Liverpool, por Premier League: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz

El derbi de Merseyside, que es válido y pendiente por la jornada 15 de la Premier League, tiene fecha en el calendario para este miércoles 12 de febrero con horario de las 2:30 p.m., de nuestro país. Los fanáticos de Luis Díaz y del fútbol inglés lo podrán seguir EN VIVO por la plataforma de 'streaming.', Disney +.

Luis Díaz tras eliminación con Liverpool en la FA Cup.

Igualmente, en www.golcaracol.com estará un minuto a minuto de este partidazo y todo lo relacionado con jugadas, goles y acciones y polémicas que tengan que ver con 'Lucho' Díaz para que se agende de una vez y no se pierda nada.

Opiniones de los protagonistas

"Lo dijimos desde el principio. Quedamos fuera en la segunda ocasión, así que ganamos al Accrington Stanley, pero perder contra el Plymouth, por supuesto, no es aceptable como equipo. Nuestra afición también está decepcionada por ese resultado, ahora mañana tenemos que mostrar una cara diferente de nosotros, porque no solo fue el resultado, sino que el rendimiento también estuvo muy lejos de los estándares del Liverpool", pronunció Slot en la rueda de prensa previa.

¿Cómo va Liverpool en la Premier League?

Los 'reds' acumulan 56 puntos en 23 jornadas, por lo que un triunfo sobre el rival de patio, les permitirá ampliar su liderado en la máxima competición inglesa.