Daniel Muñoz, cerca de sufrir una lesión, tras una dura falta: su canillera salió a volar

Crystal Palace atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia. Prueba de ello son los dos títulos que ganó en los últimos meses: la FA Cup y la Community Shield. En ambos campeonatos, el rendimiento de Daniel Muñoz fue clave, ya que se convirtió en titular indiscutido y, de paso, aportó goles, asistencias y ayudó en marca.

Por eso, lo ocurrido este domingo 17 de agosto, en el partido contra Chelsea, generó preocupación. Y es que, al minuto 74, el lateral derecho colombiano sufrió una dura infracción. Estêvão Willian fue a disputar el balón y se llevó por delante al 'cafetero', quien se quedó en el suelo, retorciéndose de dolor, y su canillera salió 'volando'.

La decisión del árbitro del compromiso fue amonestar al brasileño, que hizo su debut oficial con la camiseta de los 'blues'. Mientras tanto, las miradas se quedaron con Daniel Muñoz, quien, por fortuna, pudo continuar en la cancha y terminar el encuentro, que finalizó con un empate sin goles (0-0), en el estadio Stamford Bridge.

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, en el partido de Crystal Palace contra Chelsea, por Premier League AFP

Así fue la falta de Estêvão sobre Daniel Muñoz, en Chelsea vs. Crystal Palace

¡HASTA LE SACÓ LA CANILLERA! Fuerte infracción y amarilla para Estevao por este patadón a Muñoz.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/p1SNE3FY84 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025