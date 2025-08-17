Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz, cerca de sufrir una lesión, tras una dura falta: su canillera salió a volar

Daniel Muñoz, cerca de sufrir una lesión, tras una dura falta: su canillera salió a volar

Momento de preocupación en Crystal Palace, luego de que el lateral derecho, Daniel Muñoz, quedara en el suelo y se retorciera de dolor por una infracción contra Chelsea.

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano de Crystal Palace, sufrió una dura falta contra Chelsea
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 17, 2025 10:08 a. m.