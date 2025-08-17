Partidos EN VIVO HOY 17 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Actualizado: agosto 17, 2025 10:47 a. m.
Grandes partidazos marca la agenda futbolera para este domingo 17 de agosto. No sólo en Europa hay buenos partidos, sino que también en la Liga BetPlay II-2025 continúa la acción de la fecha siete, como el que protagonizarán Tolima y Millonarios en la ciudad de Ibagué.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 17 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Go Ahead Eagles vs. Ajax
|5:15 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|FV Engers 07 vs. Eintracht Frankfurt
|6:00 a.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|Ipswich Town vs. Southampton
|6:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Twente vs. PSV Eindhoven
|7:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Stade Brestois vs. Lille
|8:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|Chelsea vs. Crystal Palace
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Nottingham Forest vs. Brentford
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Lok Leipzig vs. Shalke 04
|8:30 a.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|Atlas Delmenhorst vs. Borussia M´gladbach
|8:30 a.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|Jahn Regensburg vs. FC Köln
|8:30 a.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|River Plate Montevideo vs. Montevideo City Torque
|9:00 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Celta vs. Getafe
|10:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Metz vs. Strasbourg Alsace
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Angers vs. Paris FC
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Auxerre vs. Lorient
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Manchester United vs. Arsenal
|10:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Monza vs. Frosinone
|11:00 a.m. - Copa Italia - DGO, DSports 4
|Hallescher vs. Augsburg
|11:00 a.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|SSV Ulm 1846 vs. SV Elversberg
|11:00 a.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium
|Parma vs. Pescara
|11:30 a.m. - Coppa Italia - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Gimnasia La Plata vs. Lanús
|12:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Defensa y Justicia vs. Newell´s Old Boys
|12:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Santa Clara vs. Moreirense
|12:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Athletic Club vs. Sevilla FC
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610),Amazon Prime Video,DSports 2
|Racing Club vs. Defensor Sporting
|1:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Besiktas vs. Eyupspor
|1:30 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|AC Cesena vs. Pisa Sporting Club
|1:45 p.m. - Copa Italia - DGO, DSports 4
|Nantes vs. París Saint-Germain
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 2
|Banfield vs. Estudiantes de La Plata
|2:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|AC Milan vs. Bari
|2:15 p.m. - Coppa Italia - DGO,DSPORTS+ Plus,Amazon Prime Video
|Sporting CP vs. Arouca
|2:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Espanyol vs. Atlético Madrid
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Plaza Colonia vs. Club Atlético Cerro
|3:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Cúcuta vs. Boca Juniors Cali
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|New York City vs. Nashville SC
|4:00 p.m.- MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|River Plate vs. Godoy Cruz
|4:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar, Fanatiz
|San Jose Eartquakes vs. San Diego FC
|6:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Deportes Tolima vs. Millonarios
|6:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrads
|Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors
|6:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,ESPN, Disney+ Estándar, Fanatiz
|Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo
|8:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Patriotas vs. Quindío
|8:20 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada