Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué Nelson Deossa aún no puede debutar con Betis en España?; su DT respondió a las dudas

¿Por qué Nelson Deossa aún no puede debutar con Betis en España?; su DT respondió a las dudas

El colombiano fue el flamante fichaje del Betis para la temporada; sin embargo, su estreno aún no se dará. Desde el propio club español respondieron sobre la situación de Nelson Deossa.