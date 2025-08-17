¿Por qué Nelson Deossa aún no puede debutar con Betis en España?; su DT respondió a las dudas

Nelson Deossa, flamante fichaje del Real Betis, aún no podrá estar disponible para el equipo verde de la ciudad de Sevilla y el motivo no es precisamente por un tema de registro, sino por otra situación. El exjugador del Monterrey no apareció en el listado oficial de convocados de los 'béticos' para enfrentar este lunes 18 de agosto al Elche, en condición de visitante.

Desde el propio club que tiene a otro 'cafetero' en sus filas; Juan Camilo 'Cucho' Hernández, explicaron la determinación. Fue el propio Manuel Pellegrini, director técnico, el que reveló lo que pasa con el oriundo de Marmato, municipio del departamento de Caldas.

¿Por qué Nelson Deossa aún no puede debutar con Betis en España?

En ese orden de ideas, Pellegrini sostuvo en conferencia de prensa que el volante de nuestro país viene arrastrando problemas físicos tras su participación con Monterrey en el Mundial de Clubes 2025.

Nelson Deossa en su presentación como nuevo jugador del Real Betis. AFP

"Todavía Deossa no se ha integrado al plantel, así que cuando no se integran al plantel es porque todavía le quedan unas semanas trabajando en campo, pero con los fisios; yo creo que antes del parón no creo que vaya a estar", dijo el timonel chileno al servicio del Real Betis.

Y agregó: "El plazo de Deossa es difícil decirlo, lo dije antes, aún no ha comenzado a hacer trabajos en con los fisios en cancha y mucho menos con el primer equipo. Hay un parón en 15 días más y ojalá que para el parón ya esté en condiciones de jugar, pero me cuesta analizarlo desde ese aspecto".

El que sí está en la lista de convocados para visitar al Elche en la primera jornada de la Liga 2025/2026 es 'Cucho' Hernández, una de las piezas importantes en ataque.



Acá el listado de citados por Real Betis para enfrentar al Elche:

Otras declaraciones de Manuel Pellegrini

- La lesión de Isco Alarcón

"Tenemos que estar pensando en los que sí están para afrontar este partido ante un rival complicado".

- Betis y los jugadores que necesita

"Los refuerzos están más o menos claros por la gente que se ha ido. Necesitamos un centrocampista; si no está Antony, otro de banda. En los seis años hemos integrado a muchos canteranos. Ahora depende exclusivamente de ellos, de la capacidad que tengan de seguir progresando".