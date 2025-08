Fenerbahçe y Jhon Durán debutarán en la Champions League este miércoles cuando enfrenten a Feyenoord por la tercera ronda del certamen internacional, ambas escuadras buscando un cupo para acceder fase de grupos.

Una de las ilusiones de los hinchas del club turco es ver a su más reciente incorporación como lo es el colombiano, que tras su préstamo por parte de Al Nassr, espera volver a tener protagonismo en el torneo europeo, como lo hizo hace un año cuando era jugador del Aston Villa de Inglaterra.

Feyenoord vs Fenerbahçe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Jhon Durán por Champions League

El juego que tendrá lugar en el Feyenoord Stadium iniciará a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), y podrá verlo por la señal de ESPN y Disney+, además podrá seguir todas las acciones, polémicas y crónica del encuentro en vivo, por el portal web de GolCaracol.com.

Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe. X de Fenerbahçe.

Declaraciones del DT de Fenerbahçe, José Mourinho previo al partido frente a Feyenoord

"Estoy muy contento de venir aquí (Países Bajos). La primera vez que vine fue en 1997. He jugado tantas veces contra el Feyenoord que he olvidado los partidos. Es un partido muy bonito. No siempre creo que le voy a ganar al Feyenoord. Juegan bien, así que tenemos que estar preparados. El Feyenoord es un buen equipo joven. Tiene un buen entrenador. Será un gran reto para nosotros".

"Siempre intento dar lo mejor de mí. Intento animar a los jugadores y al cuerpo técnico a que también lo hagan al máximo. El año pasado todo fue nuevo para mí. Pero al menos ya sé qué esperar este año. Este no es un país nuevo para mí, así que no habrá sorpresas. Puedo decir que tengo esta ventaja en comparación con el año pasado".



Declaraciones de Robin van Persie, DT de Feyenoord previo al partido frente a Fenerbahçe

"Podemos predecir cómo jugarán. Tienen jugadores muy buenos y experimentados. Será un gran partido y una buena prueba. Por eso estoy contento. Tenemos una plantilla más joven, mientras que el Fenerbahçe tiene jugadores experimentados. Creo que esto es algo único del Fenerbahçe. Es un principio diferente, una visión diferente. Pero no puedo decir que uno sea mejor que el otro. También lo atribuyo a la diferencia cultural entre Países Bajos y Turquía, especialmente en cuanto a la edad. Mañana se enfrentarán dos clubes muy buenos".

"Tuvimos partidos fantásticos. El rendimiento que mostramos el año pasado nos da más energía para mañana. La experiencia en la Champions League fue mi mejor hasta la fecha. Creo que podemos lograr el mismo éxito otra vez".