“Lo de Kevin Mier ha pasado varias veces por arriesgado; sería positivo mandarlo a la banca”

Una leyenda del Cruz Azul, del fútbol mexicano y recordado por sus atajadas es Oscar 'Conejo' Pérez, quien dio una entrevista en las últimas horas y allí habló sin filtro y contemplación sobre el golero colombiano Kevin Mier, quien la pasa mal con el cuadro 'cementero', con varios errores que le han costado caro al equipo, como el paso a la final del torneo pasado, o dos goles insólitos en la presente Liga MX.

Por eso, y ante los señalamientos, críticas y el bajo nivel que ha mostrado el guardameta de nuestro país, el 'Conejo' decidió darle un consejo y de paso mencionar que a veces hace falta que vaya al banquillo de suplentes y juegue el segundo portero.

Eso sí, Óscar Pérez señaló que a Kevin Mier le han sucedido esos errores por su forma de jugar, algo que le viene pasando factura no solo a él, sino también al Cruz Azul.

"Es desafortunado lo que le ha pasado, pero es producto de que juega muy arriesgadamente y lamentablemente no le fue bien. Yo creo que ahí hay un arquero que lo puede hacer bien también. Yo les preguntaría: ¿si Mier fuera mexicano, qué es lo que hubiera pasado? Ahorita ya lo quisieran retirar, y no es de ahorita lo de Mier, ya son varias veces que desafortunadamente no ha acertado y así se van perdiendo los chicos que vienen de abajo porque cuando tú ves que arriba no se están dando las cosas y aún así no te dan la oportunidad, es difícil", expresó el 'Conejo' en charla con 'ESPN' México.

Para cerrar su opinión sobre lo que viene pasando con el arquero colombiano, Pérez dijo que a él le pasó también en su faceta como profesional, y que lo que le ayudó es que lo enviaran a ser suplente, para tranquilizarse y volver a competir por el puesto de titular.

Kevin Mier en Cruz Azul AFP

"Yo creo que todo jugador debe tener esa posibilidad de competir y acá no le están dando la posibilidad de competir a Andrés, pero él tendrá que seguir haciendo su labor. No es que yo diga que tengan que quitar a Kevin Mier, pero sí hay límites y quizás al chico le hace falta tener más calma y que vuelva a retomar. A mí me pasó alguna vez que me equivoqué y me quitaron, me dieron calma en la banca y después volví a jugar y entré un poco más relajado por toda la presión que se genera. Al final es un punto de vista mío y nada más", finalizó el 'Conejo' Pérez.



¿Quién es Óscar 'Conejo' Pérez, exarquero que habló de Kevin Mier?

Es un exarquero mexicano que actualmente tiene 52 años. A nivel de clubes vistió camisetas como las de Pachuca, Tigres UANL Jaguares de Chiapas, Necaxa, San Luis y Cruz Azul, pero fue en ese último equipo en el que es considerado un ídolo, ya que atajó en 470 partidos.

Además, con los 'cementeros' ganó una Copa de México, una Liga MX y dos Copa de Campeones. A eso se suma con la selección de su país disputó mundiales, Copa Confederaciones, Copa América y Copa Oro.