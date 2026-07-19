Figura de la Selección Colombia Sub-17 se marchó a Europa, gigante club lo espera

El fútbol colombiano sigue exportando talento. Ahora es el turno de una joven promesa de Atlético Nacional, que llamó la atención de un gigante europeo tras romperla con el conjunto verdolaga y ser una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17 campeona del Sudamericano.

Se trata de Samuel Martín, el joven que nació en Tuluá y ha sorprendido a todos por su fútbol con tan solo 17 años, a tal punto de brillar en el cuadro antioqueño y haber sido contactado por Liverpool de la Premier League para ficharlo.

"Liverpool acuerda traspaso para fichar a Samuel Martínez del Atletico Nacional, ¡aquí vamos! Acuerdo en marcha para que el talento colombiano de 17 años se una en 2027, tan pronto cumpla 18. Transferencia de ~£750.000 (€1M) para Atlético Nacional (+% de futura venta).", fue lo que reveló hace algunas semanas el periodista Fabrizio Romano.

🚨🇨🇴 Liverpool agree deal to sign Samuel Martínez from Atletico Nacional, here we go!



Deal in place for 17 year old Colombian talent to join in 2027, as soon as he turns 18.#LFC anticipate Borussia Dortmund, as @PSierraR revealed. Agreement closed. pic.twitter.com/91Yg8pNDU1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

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Se supo que en los últimos días que "Samuel Martínez, jugador de Nacional, viajó a Liverpool con su representante para presentar exámenes médicos. Martínez permanecerá con el verde hasta que cumpla 18 años. Los derechos del jugador eran de la familia. Nacional espera quedarse con un % para una futura venta", reveló el comunicador Mauricio Gonzalez.

Desde la prensa británica aseguran que el contrato será por cinco temporadas, en donde permanecerá 12 meses cedido en Nacional y se incorporará al equipo de Anfield en abril de 2027 al cumplir su mayoría de edad, y Liverpool lo estuvo siguiendo durante año y medio y superó la puja a otros competidores que también lo quería como lo fue el Borussia Dortmund y Bayern Múnich.

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Samuel Martínez, jugador de Nacional, viajó a Liverpool con su representante para presentar exámenes médicos. Martínez permanecerá con el verde hasta q cumpla 18 años. Los derechos del jugador eran de la familia. Nacional espera quedarse con un % para una futura venta pic.twitter.com/fRW9ml7T0O — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) July 18, 2026

Además, su empresario Daniel Neumüller, quien lo ha seguido su proceso en los últimos años, destacó el nivel superlativo de Samuel: “Nosotros sí esperábamos un rendimiento parecido al que dio en el Sudamericano porque lo seguimos desde hace mucho tiempo. Sabemos de lo que es capaz y tiene una estabilidad emocional que es fundamental a esta edad. Es un chico muy maduro y tiene la fortuna de contar con una familia unida y estable que lo ha apoyado desde que era un bebé. Eso es fundamental; nada va a reemplazar a la familia".

"Lo sigo desde hace cinco años, cuando estaba en el Valle del Cauca, y hemos construido una relación de amistad. Desde el año pasado ha mostrado un crecimiento constante”, explicó hace algunos días, y ahora espera ayduar al chico a tener un futuro prometedor en el club en el que pasó 'Lucho' Díaz.