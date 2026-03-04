¡Se acabó la espera!; Quintero y Castaño tienen nuevo entrenador en River Plate

Eduardo Coudet aseguró este miércoles que su tarea como nuevo técnico del River Plate "no es fácil" porque reemplaza "al entrenador más ganador en la historia del club", Marcelo Gallardo, en una conferencia de prensa tras firmar su contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

"No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y agradecerle sus palabras. No es algo que me ponga feliz”, aseguró Coudet.

'Chacho' Coudet, de 51 años, concretó su desvinculación del Alavés de España, al que dirige desde diciembre de 2024 y arribó esta mañana a Argentina tras la renuncia de Gallardo.

Información en desarrollo...