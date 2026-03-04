Atlético Nacional vs. Millonarios; quién es el árbitro, boletería y probables alineaciones

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan este miércoles 4 de marzo, reeditando un nuevo clásico del fútbol profesional colombiano, pero esta vez bajo un contexto completamente internacional: La Copa Sudamericana. El sorteo puso a los 'verdolagas' a jugar en condición de local, por lo tanto, el Atanasio Girardot se vestirá de verde y blanco, en un partido en el que se define todo, ya que no hay juego de vuelta.

Más allá de la rivalidad que existe entre ambos clubes, el encuentro tiene novedades importantes como el regreso de Falcao García y la inminente titularidad de Rodrigo Contreras en Millonarios. Por los lados de Nacional, Cristian Arango podría salir desde el pitazo inicial, pero no como nueve fijo (Alfredo Morelos cumplirá esa función), sino tirado a la banda como un extremo más en la parte ofensiva.

Cabe recordar, que, el ganador de esta seria se enfrentará al equipo que salga victorioso en la llave América de Cali vs. Atlético Bucaramanga.

Árbitros de Nacional vs. Millonarios



Juez central: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente No. 1: Rodrigo Correa (Brasil)

Asistente No. 2: Rafael Alves (Brasil)

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)

VAR: Daniel Nobre (Brasil)

AVAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)



Precios y boletería disponible

Nacional puso a disposición de los hinchas entradas que oscilan entre los 80 y 380 mil pesos colombiano. Al tratarse de un clásico, con el adicional de torneo internacional, la demanda fue alta y todo se agotó rápidamente. Este miércoles, horas antes del encuentro, solo hay disponibilidad en Occidental Alta, Gramilla (Movilidad Reducida) y una zona habilitada como VIP que toene un precio de 546.000 pesos.



LOCALIDAD PRECIO SERVICIO TOTAL Platea $ 358.000 $ 25.561 $ 383.561 Occidental Alta $ 235.000 $ 16.779 $ 251.779 Occidental Baja $ 214.000 $ 15.280 $ 229.280 Oriental Alta $ 150.000 $ 10.710 $ 160.710 Oriental Baja $ 136.000 $ 9.710 $ 145.710 Norte $ 75.000 $ 5.355 $ 80.355 Sur $ 75.000 $ 5.355 $ 80.355 Gramilla (Movilidad Reducida) $ 75.000 $ 5.355 $ 80.355

Probables alineaciones de Nacional vs. Millonarios

Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Rengifo, Cristian Arango, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Macalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro Castro.



Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana

Fecha: miércoles 4 de marzo.

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Transmisión: ESPN y Disney + Premium