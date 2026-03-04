El campeón de la Premier League sufre; Liverpool, en la cuerda floja, tras derrota con Wolverhampton

El Liverpool vive una temporada marcada de luces y sombras con el reflejo de la última derrota ante el Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League, con un gol de André en el tiempo de descuento que castigó al conjunto 'red' en uno de sus momentos más irregulares del curso.

Los vigentes campeones ocupan actualmente la quinta posición, a 16 puntos del liderato, y con un partido más que sus rivales directos en la pelea por los puestos europeos.

El Aston Villa y el Manchester United, cuarto y tercero respectivamente, suman 51 puntos -tres más que el Liverpool- y cuentan con un encuentro pendiente. Por detrás, el Chelsea es sexto con 45 puntos y también tiene un partido menos, lo que comprime aún más la lucha por la zona 'Champions'.

En contraste, la imagen europea es mucho más sólida, donde el equipo dirigido por Arne Slot logró el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones tras una notable fase liguera en la que sumó seis victorias y dos derrotas para terminar tercero, solo por detrás del Arsenal y del Bayern de Múnich.

Ese rendimiento le permite asegurarse el factor campo en la eliminatoria ante el Galatasaray, en la que los de Arne Slot tratarán de mejorar el resultado de la temporada pasada, donde cayeron en esta misma fase.

Una inversión récord

La temporada comenzó con enormes expectativas tras una inversión cercana a los 482 millones de euros en el mercado veraniego.

El fichaje más sonado fue la del delantero Alexander Isak, convertido en el fichaje más caro de la historia del club (150 millones), aunque no volverá a los terrenos de juego hasta abril por lesión.

Junto a él aterrizaron Florian Wirtz, también lesionado y al que le costó adaptarse al ritmo de la Premier y al sistema táctico del equipo, y el francés Hugo Ekitike, quien mejor rendimiento ha tenido.

El atacante galo es el máximo goleador del Liverpool en el torneo doméstico con 11 tantos, casi el doble que Cody Gakpo, mientras que en la Liga de Campeones el protagonismo anotador ha recaído en Dominik Szoboszlai, una de las sensaciones de la temporada jugando como lateral derecho.

Mohamed Salah y Virgil van Dijk, referentes de Liverpool, en medio de un doloroso presente AFP

Arranque prometedor y caída posterior

Pese a perder la final de la Community Shield ante el Crystal Palace en los penaltis, el Liverpool firmó un inicio ilusionante con siete partidos consecutivos sin perder, con cinco triunfos en liga, uno en 'Champions' frente al Atlético y otro en la Copa de la Liga ante el Southampton.

Sin embargo, ese impulso se desinfló rápidamente. Tras otra derrota contra el Crystal Palace en la Premier, el equipo encadenó nueve derrotas en 12 partidos, una racha que puso en duda la continuidad de Slot.

El punto de inflexión llegó con el duro 1-4 ante el PSV Eindhoven, tras el cual el Liverpool reaccionó y en los 21 encuentros siguientes solo perdió dos, con trece victorias y seis empates.

Esa recuperación, que le permitió meterse en la pelea por los puestos europeos, se vio lastrada con la última derrota ante los Wolves, que no le dejan margen de maniobra en las últimas nueve jornadas.

El bajón de Salah

Uno de los factores más llamativos del curso ha sido la sequía goleadora de Mohamed Salah en la Premier donde llegó a encadenar diez partidos sin marcar, su peor racha desde que llegó al club en 2017, antes de romperla el pasado martes ante el Wolverhampton.

No anotaba en liga desde el 1 de noviembre ante el Aston Villa, y en la competición europea solo ha marcado dos goles y ha repartido una asistencia.

La pasada campaña Salah fue máximo goleador y mejor asistente del torneo con 29 tantos y 18 pases decisivos, además de mejor jugador del campeonato y cuarto en el Balón de Oro.

Este curso suma solo cuatro goles y seis asistencias en liga, condicionado también por su participación en la Copa África.

Objetivo: acabar en zona 'Champions'

El Liverpool es quinto y está a tres puntos de la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones, ocupada por Aston Villa y Manchester United, ambos con 51 puntos y un partido menos. El Chelsea, sexto con 45, también cuenta con un encuentro pendiente.

Así se jugarán los octavos de final de la Champions League. AFP

El conjunto de Arne Slot podría verse beneficiado, además, por el excelente rendimiento de los equipos ingleses en Europa. Los seis representantes de la Premier han alcanzado los octavos de final de la Liga de Campeones y el campeonato inglés está cerca de asegurarse una plaza extra para la próxima edición gracias al coeficiente UEFA, lo que ampliaría las opciones de clasificación.