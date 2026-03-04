Síguenos en:
El campeón de la Premier League sufre; Liverpool, en la cuerda floja, tras derrota con Wolverhampton

El equipo inglés dirigido por Arne Slot atraviesa por uno de los momentos más tensionaste de la temporada, puesto que con su última caída contra el Wolverhampton, se ubica en la quinta posición.

Por: EFE
Actualizado: 4 de mar, 2026
Mohamed Salah, atacante egipcio del Liverpool
Mohamed Salah, atacante egipcio del Liverpool
