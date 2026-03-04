Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara y la promesa que le cumplió a Gustavo Costas, que se encuentra de luto

Duván Vergara y la promesa que le cumplió a Gustavo Costas, que se encuentra de luto

El delantero colombiano marcó doblete con Racing en Argentina, pero esas anotaciones significaron más que los tres puntos para la 'academia'. ¡Acá los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Duván Vergara, delantero colombiano que milita en Racing de Avellaneda.
Duván Vergara, delantero colombiano que milita en Racing de Avellaneda.
X de @RacingClub

Publicidad

Publicidad

Publicidad