Duván Vergara y la promesa que le cumplió a Gustavo Costas, que se encuentra de luto

Después de dos fechas sin éxitos, Racing encontró el martes el camino de regreso a la victoria al golear 3-0 de visitante al Atlético Tucumán con un doblete del delantero colombiano Duván Vergara, en el cotejo que cerró la octava fecha del torneo Apertura argentino.

Pero este par de anotaciones del artillero 'cafetero' tuvieron un trasfondo especial, una reveladora promesa que el propio exjugador de América de Cali se encargó de cumplirla. Gustavo Costas, DT del 'celeste' de Avellaneda, reveló cuál fue la misma en rueda de prensa.

Duván Vergara en Tucumán vs. Racing. Racing.

"Antes de irse, mi suegro quería una camiseta. Le prometí la de 'Maravilla' y él me había pedido la de Vergara. Cuando le dije a Duván, él me dijo: 'te la voy a dar, pero con dos goles'... Y cumplió", contó Costas en su charla con los medios de comunicación.



Y es que Vergara se mostró confiado todo el tiempo de que marcaría los goles y que cumpliría dicho pacto; no perdió la fe.

Publicidad

"Este equipo viene en alza, en lo personal venía con poca continuidad, pero tuve paciencia para esperar mi momento, fui positivo y acá está la recompensa. A mis compañeros les dije que iba a hacer dos goles hoy (martes), tuve mucha fe", destacó Vergara tras su doblete.



Así se presentó el partido

En el norte del país, la 'Academia' y el 'Decano' conformaron un duelo intenso, en el que el equipo de Avellaneda siempre se mostró algo más peligroso en ataque que el conjunto local.

En este contexto, Racing encontró la ventaja antes del cierre del primer tiempo con una buena asistencia del chileno Damián Pizarro para la definición de Vergara (34') desde un ángulo cerrado, y ya entrada la segunda parte, el artillero colombiano aumentó a los 80' al empujar a la red un centro raso de Bruno Zuculini.

Publicidad

En tiempo de descuento el visitante aumentó aún más las distancias con gol de Santiago Solari (90+5'), para coronar un veloz contraataque.

Le alcanzó a Racing con la efectividad de Vergara, que usualmente es suplente, pero se hizo espacio entre los titulares por las numerosas bajas por lesiones, y también por la seguridad del portero Facundo Cambeses, que consolidó el éxito visitante con un par de intervenciones.

De este modo, la 'Academia' llegó a cinco partidos sin perder y festejó su tercera victoria del torneo luego de un muy mal comienzo, e ingresó en la zona de clasificación a los 'play-offs'.

El 'Decano' sufrió su tercera caída en fila y se fue entre silbidos y reprobaciones, a la espera de la llegada de Julio Falcioni, nuevo DT tras el mal arranque del año.