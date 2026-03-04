Síguenos en:
Santiago Buitrago y su primera victoria en 2026; campeón del Trofeo Laigueglia

Santiago Buitrago y su primera victoria en 2026; campeón del Trofeo Laigueglia

El colombiano Santiago Buitrago se coronó campeón de la clásica italiana conocida como Trofeo Laigueglia. Le ganó a corredores como Richard Carapaz, Marc Hirschi, Christian Scaroni y Antonio Tiberi.

Por: EFE
Actualizado: 4 de mar, 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
