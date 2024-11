Richard Ríos también es noticia en Ecuador, le habló 'golpeado' a una periodista

La Selección Colombia perdió 1-0 con Ecuador en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, y tras este partido hubo varios jugadores que salieron visiblemente enojados y eso se notó en zona mixta cuando respondieron algunas preguntas de la prensa, como pasó con Richard Ríos.

El mediocampista antioqueño también habló con algunos medios de comunicación del vecino país y en una de sus respuestas tuvo una dura declaración que no pasó desapercibida.

Una periodista ecuatoriana le hizo dos preguntas a Richard Ríos, la primera preguntándole por el duro rival que tuvieron en la noche de martes en Barranquilla, a lo que el nacido en Vegachí señaló que “sabíamos que Ecuador era un equipo muy físico, lo sabíamos desde el primer minuto y en el partido no fue la excepción”.

Pero cuando la comunicadora le consultó si ve a las dos selecciones clasificadas, el mediocampista del Palmeiras, de Brasil, tuvo una dura respuesta.

“Yo no sé Ecuador, en Colombia nos vemos clasificados con la ayuda de Dios”, fue la contundente declaración de Richard Ríos que dio de qué hablar en ese país, ya que estaba en vivo y esto no pasó desapercibido.

😅🇨🇴 ¡SE ENOJÓ RICHARD RÍOS!



🎙️ Al medio-campista colombiano al parecer no le gustó una pregunta de nuestra reportera @GabyAlcivar7 😂#FdeFutbolxECDF 📲 https://t.co/pkFEx2vKrh pic.twitter.com/auX3xTzB5X — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) November 20, 2024

Pero además del enojo con la periodista ecuatoriana, con un colega colombiano también hubo enojo del jugador paisa, cuando le preguntaron si hacía autocrítica por su rendimiento en esta derrota 1-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“¿Por qué la pregunta?, ¿Por qué dirigida puntualmente a mí?, ¿Algo en especial?. Solo te estoy preguntando. Así como me preguntas, yo te respondo. No tengo nada contra usted. Reconozco que no fue uno de mis mejores partidos entonces llegaré a casa y miraré los errores. Lo importante es aprender de lo que se hizo mal y no volver a hacerlo”, fue el cruce de Richard Ríos con un comunicador de nuestro país.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia, en partido contra Ecuador, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas?

Hasta marzo de 2025 volverá a la acción la 'tricolor' dirigida por el director técnico Néstor Lorenzo, visitando primero a Brasil, y luego recibiendo en Barranquilla a Paraguay, de Gustavo Alfaro, otro de los equipos que está en ascenso.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026:

Con las derrotas con Uruguay y Ecuador, la Selección Colombia bajó dos puestos, precisamente con los 'charrúas' y los ecuatorianos.

1. Argentina – 25 puntos

2. Uruguay – 20 puntos

3. Ecuador – 19 puntos

4. Colombia 19 puntos

5. Brasil – 18 puntos

6. Paraguay – 17 puntos

7. Bolivia – 13 puntos

8. Venezuela – 12 puntos

9. Chile – 9 puntos

10. Perú – 7 puntos