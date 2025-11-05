Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Frank Fabra reaparece en video de burla antes de clásico Boca Juniors vs. River Plate

Frank Fabra reaparece en video de burla antes de clásico Boca Juniors vs. River Plate

El colombiano fue uno de los protagonistas de la grabación con la que el conjunto ‘xeneize’ quiso calentar el partido más importante de Argentina.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Frank Fabra reaparece en video de burla de Boca Juniors para River Plate.jpg
Frank Fabra en video de burla antes de Boca Juniors vs. River Plate.
Imagen: Boca Jrs.

Publicidad

Publicidad

Publicidad