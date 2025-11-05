Frank Fabra reaparece en video de burla antes de clásico Boca Juniors vs. River Plate

Frank Fabra ha sido uno de los jugadores que menos exposición ha tenido en el último tiempo en Boca Juniors, donde casi no juega debido a la resistencia que los hinchas tienen sobre él debido a su desempeño años atrás en instancias definitivas de Copa Libertadores, en las que se hizo expulsar.

En consecuencia, su papel se reduce a integrar los entrenamientos y mantenerse en forma para buscar un nuevo club en el que pueda seguir su carrera.

Pero mientras se produce un posible cambio de equipo, el antioqueño continúa siendo uno más del plantel ‘azul y oro’ de Buenos Aires y en ese sentido es parte de todas las actividades del plantel.

Por ello, el ‘cafetero’, que tampoco es mostrado en las redes sociales de la escuadra boquense, reapareció en una particular grabación difundida por el club para ponerle picante al clásico contra River Plate.



¿Cuándo es el clásico Boca Juniors vs. River Plate, con hora de Colombia?

El choque está programado para el domingo 9 de noviembre a las 2:30 p. m., hora colombiana. Se escenificará en el estadio Alberto José Armando, más conocido como ‘la Bombonera’, y será válido por la fecha 15 de la Liga de Argentina.



Frank Fabra, en video de burla de Boca Juniors a River Plate

El lateral de 34 años de edad hace parte de una filmación con el resto de la plantilla en el campo de entrenamiento riendo y corriendo mientras de fondo se escucha la versión original de una canción que con otra letra es utilizada por la hinchada para burlarse del elenco de la banda cruzada.

Bajo es ritmo, la fanaticada suele cantar: "Gallina, espéranos un poquito más. Ya nos vamos a encontrar. Te pido que me mires un poquito más… Los de River tienen miedo".

Acá, el video en cuestión:

Que te quierooo 💙💛💙 pic.twitter.com/x9B1MnR0Bw — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 5, 2025

Al clásico, Boca Juniors llega precedido de 2 victorias como líder del grupo A, pues la Liga de Argentina se divide en 2 zonas de 15 equipos, cada una. Entre tanto, River Plate lo hace siendo sexto de su grupo y con una racha de 7 derrotas en sus últimas 10 presentaciones.