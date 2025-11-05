Así trataron a Luis Díaz en el Bayern por expulsión en Champions; todo pasó el vestuario

El Bayern Múnich de Alemania tuvo su prueba más difícil en lo que va de la temporada durante el triunfo 1-2 en condición de visitante sobre el París Saint-Germain de Francia por la cuarta fecha de la Champions League, jornada en la que los bávaros completaron 16 victorias consecutivas.

Todo empezó en color de rosa para el conjunto muniqués y para el propio Luis Díaz, que con un doblete en los minutos 4 y 32 puso a ganar a su equipo 0-2. Sin embargo, justo antes del entretiempo fue echado por una dura infracción sobre el marroquí Achraf Hakimi.

A partir de ese momento el panorama cambió para los germanos, que con un hombre menos debieron aguantar la arremetida del PSG, que solo alcanzó a descontar con el portugués Joao Neves en el minuto 74.

En consecuencia, la plantilla del cuadro teutón le hizo saber al popular ‘Lucho’ en pleno camerino del estadio Parque de los Príncipes lo que había representado su actuación, situación que se terminó filtrando a pesar de que ocurrió a puertas cerradas.



Así trataron a Luis Díaz en el Bayern tras expulsión en Champions

El encargado de ventilar lo sucedido entre el colombiano y los demás futbolistas del cuadro alemán fue Max Eberl, director deportivo del club y hombre que presenció todo.

Publicidad

Según manifestó Eber a los medios de comunicación, "Díaz se quedó en el vestuario y después del partido chocó los cinco con todos. Él estaba agradecido con el equipo y a su vez el equipo estaba agradecido con él por los goles".

Entre tanto, otro de los que compartió detalles de lo acontecido fue el defensor Joshua Kimmich, que explicó lo que estaba pasando con el guajiro: "Él estaba desanimado en el descanso porque sabía que lo íbamos a tener difícil. Pero después del partido él estaba muy contento y nosotros también. Espero que no lo suspendan mucho y vuelva pronto".

Publicidad

Ahora, Díaz espera la sanción, que podría ser de 2 jornadas en las que se perdería los encuentros de visitante frente al Arsenal de Inglaterra y de local contra Sporting Lisboa de Portugal.

Entre tanto, el 'cafetero' se lista con sus compañeros para visitar al Unión Berlín el domingo 8 de noviembre en cumplimiento de la décima fecha de la Bundesliga.