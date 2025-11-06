Fue figura del fútbol colombiano y lloró con Sebastián Villa, ante el título en Copa Argentina

La épica coronación de Independiente Rivadavia como campeón de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, tras un infartante 2-2 y una victoria 5-3 en penales, dejó una imagen que trasciende lo futbolístico. En medio de la euforia por el primer título nacional en la historia del club mendocino, el delantero colombiano Sebastián Villa habló para los medios argentinos, pero no estuvo solo. Su amigo y representante, Rodrigo Riep, se unió a él en una emotiva entrevista para TNT Sports.

Riep, que en su etapa como futbolista jugó en Colombia en Independiente Medellín y Junior, no pudo contener las lágrimas y afirmó: "Nosotros tenemos que agradecerle a él. Es un chico que me emociona, la verdad que la pasó difícil y hoy es esto, consiguió lo que quería. Nos pone a nosotros en un lugar a donde, nada, no pensábamos, esto habla bien de las personas, cuando salen adelante, cuando ven que pueden cada día más, se esfuerzan, consiguen el objetivo que buscan, y obvio nosotros estamos siempre para apoyar, la familia de él es muy importante, la gente que está alrededor de él, mis compañeros de trabajo, mis socios, todos".

Rodrigo Riep, visiblemente emocionado, por la consagración de Sebastián Villa como campeón de la Copa de Argentina con Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/xcAgOrZza9 — Jhonatan Reyes (@JhReyes276) November 6, 2025

El triunfo de Independiente Rivadavia, que debió reponerse a las expulsiones y al agónico empate de Argentinos en el minuto 98, fue una gesta heroica. El gol de Villa en la tanda de penales no solo aseguró el trofeo, sino que también clasificó al equipo mendocino a la Copa Libertadores 2026.

Su festejo fue la explosión de un jugador que ha vuelto a celebrar un título en Argentina, esta vez como protagonista central de un logro que quedará grabado para siempre en la memoria de un club humilde como Independiente Rivadavia. Tras el buen rendimiento del colombiano con su club, podría tener la oportunidad de volver a ser convocado a la Selección Colombia, en un momento propicio, ya que está por salir la lista de llamados para los juegos de preparación al Mundial contra Nueva Zelanda y Australia.