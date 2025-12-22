Partidos EN VIVO HOY 22 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Grandes partidos en el fútbol internacional para este lunes 22 de diciembre. En Portugal, Richard Ríos tendrá acción con el Benfica, mientras que en Italia, Jhon Lucumí lo hará con el Bologna.
Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY, lunes 22 de diciembre de 2025, transmitidos por televisión o plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Partidos
|Hora / Canal
|Mali vs. Zambia
|9:00 a. m. – Televisión cerrada
|Sharjah FC vs. Al Hilal
|11:00 a. m. – Disney+ Premium
|Sudáfrica vs. Angola
|12:00 p. m. – Televisión cerrada
|Gençlerbirligi SK vs. Trabzonspor
|12:00 p. m. – Disney+ Premium, ESPN 5
|Al-Shorta CS vs. Al Ahli
|1:15 p. m. – Disney+ Premium
|Alverca vs. FC Porto
|1:45 p. m. – GolTV Play, GolTV
|Napoli vs. Bologna
|2:00 p. m. – Televisión cerrada
|Athletic Club vs. Espanyol
|3:00 p. m. – Disney+ Premium, ESPN 2
|Egipto vs. Zimbabue
|3:00 p. m. – Televisión cerrada
|Fulham vs. Nottingham Forest
|3:00 p. m. – Disney+ Premium, ESPN
|Benfica vs. FC Famalicão
|3:45 p. m. – GolTV Play, GolTV