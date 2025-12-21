Luis Díaz y 'Cucho' Hernández, entre los mejores sudamericanos del fin de semana en Europa

El volante brasileño Raphinha facturó desde el punto penal para encaminar el triunfo del Barcelona ante el Villarreal (2-0).

En Alemania, el colombiano Luis Díaz convirtió su octava diana en la Bundesliga en la goleada del Bayern Múnich ante el Heidenheim (4-0).

Tras la disputa de los partidos la jornada en las grandes ligas europeas y la Copa de Francia, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Ederson – Ze Vitor, Lautaro Giannetti, Leonardo Balerdi – Luis Díaz, Talisca, Julio Enciso, Raphinha – Joao Pedro, Juan Camilo Hernández, Mauro Icardi.

Arquero:



Ederson (Fenerbahçe/BRA): El brasileño sumó su quinto partido imbatido en la Superliga turca en el triunfo ante el Eyupspor (3-0).

El ex del Manchester City hiló dos partidos del campeonato otomano sin encajar por primera vez en la temporada.

Defensores:

Zé Vítor (Nacional de Madeira/BRA): El central brasileño hiló su segunda jornada viendo puerta en el empate ante el AFS(2-2).

Lautaro Giannetti (Antalyaspor/ARG): El ex de Vélez Sarsfield se estrenó como goleador en la Superliga turca, aunque no pudo evitar la derrota ante el Kocaelispor (2-1).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella/ARG): El zaguero albiceleste convirtió su primer tanto de la temporada en el triunfo ante el Bourg-en-Bresse (6-0) en la Copa de Francia.

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): El guajiro facturó para poner el broche de oro en la victoria ante el Heidenheim (4-0) en la Bundesliga.

Lucho suma ocho dianas y seis asistencias en 14 partidos del campeonato alemán. Sólo su compañero Harry Kane ha marcado más goles esta temporada (19).

Talisca (Fenerbahçe/BRA): El volante brasileño fue la gran figura en la victoria ante el Eyupspor (3-0) en la Superliga turca.

Talisca marcó y asistió, hilando su segunda jornada viendo puerta.

El brasileño suma 14 dianas y tres asistencias y se mantiene como el máximo realizador del Fenerbahçe en la presente temporada.

Julio Enciso (Racing de Estrasburgo/PAR): El ex de Libertad contribuyó con un tanto a la victoria ante el Dunkerque (2-1) para que el cuadro blanquiazul avanzara a la sexta ronda de la Copa de Francia.

El mediocampista guaraní suma tres dianas y una asistencia en 14 partidos disputados esta temporada.

Raphinha (Barcelona/BRA): El brasileño facturó por segunda jornada consecutiva para encaminar el triunfo ante el Villarreal (2-0).

Con ello, el Barcelona llegó a 46 puntos y logró cerrar el año como líder de la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Real Madrid (42).

Atacantes:

Joao Pedro (Chelsea/BRA): El delantero brasileño facturó para asegurar un punto del empate ante el Newcastle (2-2).

Joao Pedro puso el 2-2 definitivo en el marcador (66') después de que el arquero Robert Sánchez realizara un envío desde su área: se acomodó el esférico de un cabezazo y tras deshacerse de la marca, ingresó al área para batir a Aaron Ramsdale con un derechazo a ras de césped.

"Le dije a Robert que me pusiera el pase largo porque estaba colocado para un mano a mano y sabía que si podía controlar la pelota, podía plantarme frente a la portería. Pude hacerlo y después el mano a mano con el arquero y marqué", explicó a los medios del club tras el encuentro.

Juan Camilo Hernández (Real Betis/COL): Cucho facturó en el triunfo ante el Getafe (4-0) con el que el cuadro verdiblanco volvió a la zona europea de la tabla.

El colombiano suma nueve dianas y dos asistencias en 20 partidos disputados en la presente temporada.

Mauro Icardi (Galatasaray/ARG): El argentino facturó en la victoria ante el Kasimpasa (3-0).

El ariete albiceleste llegó a 60 dianas en 81 partidos de la Superliga turca con la camiseta del Galatasaray, superando el récord del rumano George Hagi (59) como el máximo goleador extranjero del club en el campeonato otomano.