Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y 'Cucho' Hernández, entre los mejores sudamericanos del fin de semana en Europa

Luis Díaz y 'Cucho' Hernández, entre los mejores sudamericanos del fin de semana en Europa

Los colombianos Luis Díaz y 'Cucho' Hernández fueron de los más destacados en el fútbol del 'viejo continente' con Bayern Múnich y Real Betis, respectivamente.

Por: AFP
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz (Bayern Múnich) y 'Cucho' Hernández (Real Betis).
Luis Díaz (Bayern Múnich) y 'Cucho' Hernández (Real Betis).
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad