Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gran cierre de 2025 para Gustavo Puerta y Racing de Santander, que sueñan en grande

Gran cierre de 2025 para Gustavo Puerta y Racing de Santander, que sueñan en grande

El equipo del jugador colombiano, que milita en la segunda división de España, mantiene la ilusión de regresar a LaLiga tras igualar en su más reciente presentación frente al Levante.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Gustavo Puerta, mediocampista colombiano, en un partido del Racing de Santander, en España
Gustavo Puerta, mediocampista colombiano, en un partido del Racing de Santander, en España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad