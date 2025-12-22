Gran cierre de 2025 para Gustavo Puerta y Racing de Santander, que sueñan en grande

El Racing de Santander de Gustavo Puerta cerró el año como líder de LaLiga Hypermotion pese a no poder pasar del empate (1-1) en su visita al campo del Huesca en una jornada en la que Las Palmas regresó a los puestos de ascenso directo tras golear por 4-0 a la Cultural Leonesa, con un doblete de Jesé Rodríguez.

Dos tantos que sirvieron al atacante canario para volver a celebrar, 1.331 días después, un gol con la camiseta del equipo amarillo, al que regresó este verano tras un errático paso por el Ankaragucu turco, el Sampdoria italiano el Coritiba brasileño y el Jodor malasio.

De hecho, Jesé, que cumplirá 33 años el próximo mes de febrero, se encontraba sin equipo cuando el pasado mes de julio se oficializó su regreso a Las Palmas para iniciar su tercera etapa con el conjunto insular.

Un regreso en el que al exjugador, entre otros del Real Madrid y del París Saint-Germain, le ha costado ganarse la confianza del preparador Luis García que no concedió a Jesé la titularidad hasta la pasada semana.



Pese a no marcar ante el Ceuta, el trabajo de Jesé en el Alfonso Murube pareció convencer al preparador 'amarillo' que no volvió en volver a hacer un hueco al atacante en el once inicial en el duelo con la Cultural Leonesa.

Publicidad

Confianza a la que no pudo responder mejor Jesé Rodríguez que lideró con un doblete la goleada (4-0) del conjunto insular que permitió a Las Palmas regresar, dos meses después, a los puestos de ascenso directo tras auparse a la segunda posición con tres puntos menos que el líder, el Racing de Santander.

Si Jesé estrenó su cuenta goleadora, el joven delantero ecuatoriano del Racing, Jeremy Arévalo, podría haber firmado en el campo del Huesca su último tanto con el equipo cántabro si como todo hace prever, se cierra en los próximos días su traspaso al Stuttgart alemán.

Publicidad

Pero antes de su posible salida, Jeremy, que ya fue convocado por el seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Beccacece, para los amistosos que 'La Tri' disputó el pasado mes de noviembre con Canadá y Nueva Zelanda, quiso despedirse con su octavo gol de la temporada.

Jeremy, de 20 años, abrió a los 39 minutos el marcador (0-1) para el Racing de Santander al rematar a la redes un sensacional centro desde la izquierda de Mario García que había sustituido apenas dos minutos antes al lesionado Jorge Salinas.

Un gol que no sirvió, sin embargo, para que el conjunto cántabro se alzase con la victoria en el Alcoraz, donde los de José Alberto López tuvieron que conformarse con un punto, tras ver como Jorge Pulido igualó la contienda para el Huesca (1-1) con un certero cabezazo a falte de doce minutos para la conclusión.

Traspié que no supieron aprovechar ni el Deportivo de La Coruña, que encadenó su tercera derrota consecutiva tras caer el sábado por 1-0 en el campo del Andorra, ni el Almería, que sumó su segunda derrota seguida al perder este domingo por 2-1 ante el Málaga.

Publicidad

El conjunto gallego que hasta hace poco podía presumir de ser uno de los equipos más goleadores de la categoría, volvió a carecer de puntería, como ya le ocurrió ante la Real Sociedad B y el Castellón, en su visita al Principado.

Especialmente en el arranque en de la primera mitad en la que el Deportivo dispuso de dos clarísimas ocasiones de gol en las botas del delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, uno de los máximos artilleros de la categoría.

Publicidad

Fallos que los de Antonio Hidalgo acabaron pagando en una segunda mitad en la que el uruguayo Lautaro de León, que ya vio como el colegiado le anuló un tanto por una presunta falta, anotó a los setenta y siete minutos el gol de la victoria (1-0) del Andorra.

Una falta de solvencia que el preparado del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', extendió a las dos áreas a la hora de explicar la derrota (2-1) que el conjunto indálico encajó ante el Málaga en su visita a la Rosaleda.

"Hay que intentar mejorar para volver a ver al Almería de hace semanas, que era más contundente en las dos áreas", señaló Rubi tras la contienda.

Y es que si Sergio Arribas pudo igualar de penalti el tanto inicial del Málaga, en una acción que dejó retratado al central Aridane, el conjunto almeriense no pudo impedir que los locales se alzasen finalmente con la victoria (2-1) con un gol de Chupe a falta de nueve minutos para la conclusión.

Publicidad

Resultados que hicieron caer un puesto en la clasificación al Deportivo, que arrancó la jornada segundo, y al Almería, que partía de la tercera posición, tras verse superados por Las Palmas, sino también por el Castellón.

Un 'sorpasso' al que no pudo sumarse el Castellón, que vio truncada la racha de cinco victorias consecutivas que habían permitido a los de Pablo Hernández, que no pudo dirigir a los 'orellut' en el Nuevo Mirandilla aquejado de un cólico renal, tras caer este domingo por 2-0 ante el Cádiz.

Publicidad

Los dos goles en la segunda mitad del delantero mauritano Dawda Camara, que encontró un socio inmejorable en Álvaro García Pascual, dejaron sin premió el ambicioso planteamiento del conjunto castellonense, quinto, que pese a la derrota seguirá instalado en los puestos de promoción.

Zona de eliminatorias de ascenso que cierra el Sporting de Gijón, que arrebató la sexta plaza al Burgos, que se dejó escapar la victoria (1-1) en casa ante el Zaragoza tras encajar un gol en el tiempo de prolongación, al imponerse en su visita al campo del Leganés (0-1) con un gol del belga Jonathan Dubasin a los ochenta y ocho minutos.