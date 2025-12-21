Atentos en Junior: triunfo de Corinthians en Copa de Brasil cambió los bombos de Copa Libertadores

El Corinthians se consagró campeón de la Copa de Brasil 2025 tras vencer 2-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El título llegó gracias a un gol decisivo del neerlandés Memphis Depay, resultado que no solo cerró el año con una alegría para el ‘Timão’, sino que además provocó un efecto colateral importante en la Copa Libertadores 2026, especialmente para Junior de Barranquilla.

Depay marcó en el minuto 63, luego de una transición rápida iniciada por Breno Bidon, continuada por Matheuzinho y finalizada con la asistencia de Yuri Alberto. El atacante brasileño había abierto el marcador en el minuto 18, mientras que Nuno Moreira empató para Vasco en el 42, tras un cabezazo a centro del colombiano Andrés Gómez. El duelo de ida, disputado en São Paulo, había terminado 0-0, por lo que el tanto del neerlandés fue definitivo.

“Estoy orgulloso de todos los jugadores. Había mucha presión y nadie creía en nosotros, pero este equipo respondió”, declaró Depay a Globo Esporte, resaltando el carácter de un plantel que cerró una temporada compleja con un título de peso. Yuri Alberto, visiblemente emocionado, agregó: “Lo merecemos, es maravilloso”.



Impacto directo en la Copa Libertadores 2026

La consagración de Corinthians tuvo consecuencias más allá del ámbito local. Al quedarse con la Copa de Brasil, el club paulista aseguró un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Además, su ubicación en la casilla 22 del ranking Conmebol le permitió quedar sembrado en el bombo 2 del sorteo, lo que generó un movimiento clave en la conformación de los bombos.

El principal afectado fue Junior de Barranquilla, que inicialmente estaba proyectado en el bombo 2, pero tras el ingreso de Corinthians descendió al bombo 3, modificando su panorama de cara al sorteo y aumentando el grado de dificultad de sus posibles rivales en la fase de grupos.



Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle



Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario

Publicidad

Bombo 3: Junior, Universidad Católica (Chile), Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC

Bombo 4: Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Clasificado fase previa 1,2,3 y 4