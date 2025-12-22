Futbolista colombiano opacó a exestrella del Barcelona y Bayern: "Merece muchos elogios"

La Copa de Brasil tuvo una emocionante definición en la final con un Corinthians que sorprendió en Rio de Janeiro y venció 2-1 a Vasco da Gama. El encuentro tuvo sabor colombiano gracias a la actuación de Andrés 'La Uvita' Gómez, quien dio la asistencia en el único tanto de los 'piratas'. Fue de los mejores de la cancha y por eso recibió elogios de la prensa brasileña, la cual ni dio crédito de una flamante figura con pasado en Barcelona y Bayern Múnich.

El periodista Vene Casagrande, de gran reconocimiento en Brasil, guardó un apartado especial para el canterano de Millonarios, quien arribó hace poco desde el Stade Rennais de Francia para relanzar su carrera. "A pesar de que el Vasco no ganó el título, el delantero Andrés Gómez merece muchos elogios. Jugó excepcionalmente bien en la recta final de la Copa de Brasil. Destacó en las dos semifinales contra el Fluminense y en las dos finales contra el Corinthians", fue la reseña del citado comunicador.

Apesar de o Vasco não ter conquistado o título, o atacante Andrés Gomez merece muitos elogios. Jogou demais na reta final da Copa do Brasil. Foi destaque nos dois jogos das semifinais, contra o Fluminense, e nos dois duelos da final, diante do Corinthians.



Foto: Matheus Lima /… pic.twitter.com/99ZIrOGZr0 — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 21, 2025

Y es que en tan poco tiempo, Gómez se ha ganado el corazón de la hinchada y la confianza de Fernando Diniz. Es una pieza fundamental en ataque y muchos lo ponen junto al también colombiano Carlos Cuesta como los mejores fichajes de esta temporada.

En el encuentro contra el 'timao', 'La Uvita' fue el segundo mejor calificado de Vasco con un 7,3 puntos. Hizo cinco pases claves, dio 33 pases con un 70% de precisión, completó cinco de ocho regates y ganó siete de los 17 duelos que disputó.



Cabe recordar, que, Gómez también vistió la camiseta de Millonarios Real Salt Lake y ha hecho parte del proceso de la Selección Colombia, con la cual ya marcó un gol. Fue en la derrota 3-2 con Uruguay en Montevideo. El extremo ingresó desde el banco de suplentes y anotó el 2-2, pero al final la 'tricolor' cayó con un agónico tanto de los charrúas.