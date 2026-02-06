Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y la influencia de Néstor Lorenzo para darle el sí a Minnesota; "no lo pienses"

James Rodríguez y la influencia de Néstor Lorenzo para darle el sí a Minnesota; "no lo pienses"

James Rodríguez concedió una rueda de prensa este viernes a su llegada a Minnesota, en la que dejó muchos aspectos en claro y se refiró sobre el DT de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez fue presentado en rueda de prensa
James Rodríguez fue presentado en rueda de prensa
Captura de pantalla de rueda de prensa de Minnesota

Publicidad

Publicidad

Publicidad