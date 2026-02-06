James Rodríguez y la influencia de Néstor Lorenzo para darle el sí a Minnesota; "no lo pienses"

El astro colombiano James Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, con el que firmó un contrato corto hasta la Copa del Mundo de Norteamérica.

El contrato del ex mediapunta del Real Madrid y Bayern Munich, de 34 años, está únicamente garantizado hasta junio de 2026, mes en el que arranca la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el comunicado del club.

El Minnesota United tendrá una opción para alargar el compromiso hasta el final de la temporada 2026, que concluye con la final de la MLS en diciembre.

"Es verdad que he jugado en grandes clubes pero quería esta liga, quería jugar acá", dijo el colombiano en la presentación en el estadio Allianz Field en Saint Paul (Minnesota). "Cuando se dio la oportunidad de estar con este gran club estuvo un poco lento todo pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte", agregó el exjugador del Real Madrid y de Bayern Múnich, dos equipos históricos del balompié europeo.



James Rodríguez es nuevo jugador del Minessota United FC. Foto: X de Minessota.

Publicidad

Además de eso, en una extensa rueda de prensa, uno de los temas que se le tocó al número '10' de la Selección Colombia tuvo que ver con la influencia que tuvo el entrenador Néstor Lorenzo en esa nueva decisión y en el rumbo que tendrá su carrera en el año del Mundial 2026.

"Toda Colombia y yo estábamos esperando esto. Quería que se diera pronto. Desde el principio que supe que me querían, les dije que sí. Ya había estado en una ciudad fría como Múnich, entonces ya estoy adaptado. El equipo tiene un juego diferente a lo que yo juego, pero no es excusa. Vengo a sumar. He estado en contacto con el profesor, Néstor Lorenzo, y me ayudó mucho", dijo inicialmente sobre su 'jefe' en el equipo cafetero.

Publicidad

El hombre nacido en Cúcuta y de 34 años siguió con sus palabras y comentó que "me dijo que no lo pensara (Lorenzo), que es una liga en donde podía estar bien y que el hecho de que aquí sea el Mundial, ayudaría. Desde el 3 de enero, me estoy entrenando como si estuviera en un equipo, entonces llego bien desde lo físico y mental. Estoy listo para lo que sea".