James Rodríguez habló de todo en Minnesota: Selección Colombia, oferta de Millonarios y el frío

James Rodríguez ya tiene equipo. Este viernes 6 de febrero, fue anunciado y presentado como nuevo jugador de Minnesota United, de la MLS, donde espera sumar minutos, ganar títulos y llegar con ritmo al Mundial 2026, que es el gran objetivo. Justamente, en rueda de prensa, fue consultado por la 'tricolor', la cita orbital y las razones por las que escogió este club.

De igual manera, aclaró los rumores que lo llegaron a vincular con escuadras del fútbol colombiano, especialmente, Millonarios. Por último, no ocultó su alegría por haber encontrado su 'nueva casa' y el hecho de enfrentar a figuras de la talla de Lionel Messi, Thomas Müller, entre otros futbolistas que hacen parte de la liga de Estados Unidos.

Primeras reacciones por su llegada

"Estoy feliz por estar acá. Agradecer al club que se tomó el tiempo. Llego a un equipo lindo y bueno, que ha hecho las cosas bien y ya está hecho. Soy uno más para la institución. Con ganas y pasión. Espero hacer las cosas bien".

¿Por qué escogió Minnesota United?

"Es verdad que he jugado en clubes grandes y buenos, pero quería esta liga. Cuando se dio la chance de estar con este equipo, fue lento, pero se dio. Voy a darlo todo para que se sientan bien y estoy aquí para ayudar. Espero que ganemos cosas porque yo siempre quiero ganar".



¿Qué tanto le servirá haber jugado en México para la adaptación?

"Vengo de una liga fuerte y física. Enfrenté a equipos de la Leagues Cup y son duros. Sin embargo, el fútbol es igual en todo lado. Cuando llegas a una casa nueva, tienes que adaptarte a las reglas que hay. Son uno más y me adaptaré a lo que quieran. Esto es un proceso, pero cuando eres bueno, todo es más fácil".

¿Cuál es su pensamiento de que represente a la gente latina?

"Nacemos con muchos sueños y sin esperanza no hay sueños. Espero ayuda a mucha gente y que se sientan felices. Por la edad que tengo, siento que estoy joven y vivo por el fútbol. Es un deporte que amo y lo hago con pasión y ganas. De donde venimos, somos soñadores siempre y vamos por ese mismo camino. Espero darle alegrías a los hinchas, que son de ganas y pasión. Sin pasión no se puede vivir".

James Rodríguez fue presentado en rueda de prensa Captura de pantalla de rueda de prensa de Minnesota

¿Por qué escogió este equipo, sabiendo el clima y frío?

"Porque es el club que avanzó más, me quiere y busca que juegue. Es una pregunta fácil. Cuando te quieren, tienes que darlo todo por esas personas y no fallarles. Debo entrenarme bien para ganar".

¿Qué tanto influyó el hecho de que el Mundial sea en Estados Unidos?

"Estoy en una etapa única y grande, ya que tengo la Copa Mundo en cinco meses. No puedo fallar, tengo que estar bien y debo estar enfocado. Es verdad que es de los puntos claves para venir, ya que me puedo adaptar al país. Voy a estar bien para ganar, ayudar y todo se haga más fácil".

¿Comentó esta decisión con Néstor Lorenzo?

"Toda Colombia y yo estábamos esperando esto. Quería que se diera pronto. Desde el principio que supe que me querían, les dije que sí. Ya había estado en una ciudad fría como Múnich, entonces ya estoy adaptado. El equipo tiene un juego diferente a lo que yo juego, pero no es excusa. Vengo a sumar. He estado en contacto con el profesor, Néstor Lorenzo, y me ayudó mucho. Me dijo que no lo pensara, que es una liga en donde podía estar bien y que el hecho de que aquí sea el Mundial, ayudaría. Desde el 3 de enero, me estoy entrenando como si estuviera en un equipo, entonces llego bien desde lo físico y mental. Estoy listo para lo que sea".

James Rodríguez es nuevo jugador del Minessota United FC. Foto: X de Minessota.

¿En algún momento contempló jugar en Colombia?

"El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, en el futuro no se sabe nada, pero ahorita sí quería jugar en el exterior. Sería raro decirle que no a Colombia porque uno nunca sabe, pero, en el día a día, ahora mismo estoy aquí. El equipo está bien, quiero estar bien y sé que vamos a ganar cosas. Hasta el último día que esté, lo daré todo. Cuando confían en ti, no puedes hacer nada más que responder".

Se habló mucho de la posibilidad de Millonarios y hasta que Falcao García lo llamó, ¿eso es verdad?

"No se tuvo claridad. Con Radamel hablé, pero no de eso. Todo lo que salió fue chisme, por decirlo de alguna manera. A veces, la prensa saca cosas que no son reales, así pasó cuando fue lo de Junior. Sin embargo, la gente que está a mi lado sabe cómo fue todo. Igual ya pasó y estoy acá en la MLS. Creo que el fútbol colombiano debe crecer mucho en todos los puntos y en varios aspectos. No me voy a meter en eso, pero tiene que buscar la manera de ser una liga grande y así competirle a las ligas fuertes".

¿Qué significa enfrentar a figuras como Muller, Messi, entre otras?

"Con Thomas Muller. jugué dos años en Bayern Múnich y me llevo bien. Nos hemos entendido dentro y fuera. Con los otros, he jugado en contra, como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, en fin. Uno siempre quiere jugar contra los mejores. Cuando compites, es lindo poder enfrentarlos y al alto nivel. Con Muller serán solo risas porque es una buena persona. Espero ganarles a todos ellos".



