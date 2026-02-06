James Rodríguez y la oferta de Millonarios; "lo que salió fue chisme, dicen cosas que no son reales"

Finalmente este viernes se reveló el destino de James Rodríguez, quien se convirtió en nuevo jugador del Minnesota, de la MLS, con el que llegó a un acuerdo y firmó un contrato por seis meses. Todo esto encaminado a estar en la mejor forma, física y futbolística, pensando en lo que será el Mundial 2026, en donde tiene el objetivo de ser uno de los líderes de la Selección Colombia.

En todo este proceso de consecución de equipo, luego de pasar por el León mexicano, al cucuteño lo pusieron a sonar para clubes de la Liga Betplay, Ecuador, Argentina, Polonia y hasta otros del balompié de Estados Unidos, como Orlando City y Columbus Crew, entre otros; sin que nada pasara de ser un rumor de prensa.

Sin embargo, el propio James encaró el tema de las supuestas opciones en Colombia y dejó en claro todo. Acá lo que dijo al respecto:

¿En algún momento contempló jugar en Colombia?

"El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, en el futuro no se sabe nada, pero ahorita sí quería jugar en el exterior. Sería raro decirle que no a Colombia porque uno nunca sabe, pero, en el día a día, ahora mismo estoy aquí. El equipo está bien, quiero estar bien y sé que vamos a ganar cosas. Hasta el último día que esté, lo daré todo. Cuando confían en ti, no puedes hacer nada más que responder".



Se habló mucho de la posibilidad de Millonarios y hasta que Falcao García lo llamó, ¿eso es verdad?

"No se tuvo claridad. Con Radamel hablé, pero no de eso. Todo lo que salió fue chisme, por decirlo de alguna manera. A veces, la prensa saca cosas que no son reales, así pasó cuando fue lo de Junior. Sin embargo, la gente que está a mi lado sabe cómo fue todo. Igual ya pasó y estoy acá en la MLS. Creo que el fútbol colombiano debe crecer mucho en todos los puntos y en varios aspectos. No me voy a meter en eso, pero tiene que buscar la manera de ser una liga grande y así competirle a las ligas fuertes".

Publicidad