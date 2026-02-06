¿Cuánto ganará James Rodríguez en su nuevo equipo?; sería histórico salario millonario

Tras varias semanas de expectativa; en las últimas horas se definió el futuro profesional de James Rodríguez, quien ahora jugará en Minessota United FC, de los Estados Unidos.

Y es que, luego de varios ires, venires, ‘coqueteos’, rumores y más; el futbolista ‘cafetero’ terminó decidiéndose especialmente por un club norteamericano, también pensando en esa rápida adaptación en lo que será la Copa del Mundo 2026, donde espera hacer presencia con la Selección Colombia.

Sin embargo, mientras se finiquitaba su llegada a Minessota, en varios medios se filtró su posible contrato, salario, condiciones y demás aspectos fundamentales para poder sellar la operación.



¿Cuánto ganaría James Rodríguez en Minessota United FC?

Según informó ‘Bein Sports’, el colombiano recibiría importante millonada, por el tiempo que esté militando en el conjunto norteamericano, de manera inicial. Pues, dentro de las cláusulas contractuales, se habla de una posible extensión.

“Las cifras del acuerdo reflejan la magnitud del movimiento. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, James Rodríguez percibirá cerca de 5 millones de dólares anuales, una cantidad que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia del Minnesota United”, citó dicho medio.