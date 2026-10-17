Luis Díaz los hace y los pone; asistencia para el gol de Aleksandar Pavlović contra Leipzig

Luis Díaz hizo estragos, este sábado 17 de octubre, en el Allianza Arena, por la fecha 6 de la Bundesliga. RB Leipzig no supo cómo detenerlo y prueba de ello fue que, en tan solo 20 minutos, anotó un gol y brindó una asistencia. Y es que está decidido a volver a mostrar su mejor versión, tal y como ocurrió en la pasada temporada, siendo una de las grandes figuras del equipo alemán.

Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol Getty Images

Su pase llegó al minuto 26'. Harry Kane, de manera sorpredente, se hizo con el balón en área propia, levantó la cabeza e hizo un lanzamiento largo a donde estaba el guajiro. 'Lucho' controló, encaró y le dejó servida la pelota a Aleksandar Pavlović, quien, en campo rival, no perdonó, definiendo a la perfección para poner el 2-0 parcial, desatando la locura de sus miles de hinchas.

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Vea la asistencia de Luis Díaz para el gol de Pavlović con Bayern Múnich vs Leipzig

¡¿QUÉ HACÍAS AHÍ, HARRY?! Kane jugó casi como un defensor central, le cedió la pelota a Luis Díaz y el colombiano asisitó a Pavlovic para el segundo de Bayern Munich sobre Leipzig. ¡FÚTBOL MODERNO!



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