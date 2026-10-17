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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz los hace y los pone; asistencia para el gol de Aleksandar Pavlović contra Leipzig

Luis Díaz los hace y los pone; asistencia para el gol de Aleksandar Pavlović contra Leipzig

En el Allianz Arena, el delantero colombiano, Luis Díaz, firmó un partidazo, siendo el encargado de abrir el marcador y, después, de poner un pase para ampliar la diferencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó un gol y puso una asistencia contra RB Leipzig
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó un gol y puso una asistencia contra RB Leipzig
AFP

Luis Díaz hizo estragos, este sábado 17 de octubre, en el Allianza Arena, por la fecha 6 de la Bundesliga. RB Leipzig no supo cómo detenerlo y prueba de ello fue que, en tan solo 20 minutos, anotó un gol y brindó una asistencia. Y es que está decidido a volver a mostrar su mejor versión, tal y como ocurrió en la pasada temporada, siendo una de las grandes figuras del equipo alemán.

Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Getty Images

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Su pase llegó al minuto 26'. Harry Kane, de manera sorpredente, se hizo con el balón en área propia, levantó la cabeza e hizo un lanzamiento largo a donde estaba el guajiro. 'Lucho' controló, encaró y le dejó servida la pelota a Aleksandar Pavlović, quien, en campo rival, no perdonó, definiendo a la perfección para poner el 2-0 parcial, desatando la locura de sus miles de hinchas.

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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
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