Luis Díaz está de racha; vea su gol con Bayern Múnich vs RB Leipzig en Bundesliga

Poco a poco, vuelve la mejor versión de Luis Díaz. Después de un discreto inicio de temporada, el guajiro 'se puso las pilas' y anotó dos goles en menos de una semana. El pasado martes 13 de octubre, dijo presente en el empate 3-3 contra Viking, por Champions League y, ahora, este sábado 17 de octubre, frente a RB Leipzig, por la fecha 6 de la Bundesliga, volvió a inflar las redes.

Luis Díaz tiene este sábado un nuevo reto en la Bundesliga con Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

Cuando transcurría el minuto 11, Joshua Kimmich se hizo con el esférico, levantó la cabeza y envió un centro preciso para que Luis Díaz ganara la espalda del rival, entrara al área e hiciera de las suyas. Con mucha calidad y frialdad, definió y venció al arquero, Maarten Vandevoordt, quien no pudo hacer nada para evitar el 1-0 en el Allianz Arena, donde se vivió una fiesta.

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Vea el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs RB Leipzig en Bundesliga

¡¡LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA NO PERDONA!! El colombiano se escapó en velocidad tras un gran pase de Kimmich y definió bien para el primero de Bayern Munich vs. Leipzig.



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