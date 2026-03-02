Golazo en el fútbol sudamericano evoca a James Rodríguez, estrella de la Selección Colombia

En la Liga de Ecuador el Cuenca sorprendió al Barcelona ganándole 2-1 de local en la fecha 2 del campeonato, en una victoria que tuvo un golazo parecido al que hizo el colombiano James Rodríguez contra Uruguay, en los octavos de final del Mundial Brasil 2014, que fue premio Puskás en aquel momento.

Corría el minuto 45+1 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, cuando tras un balón largo le quedó a David González, quien la bajó de pecho y sin pensarlo dos veces remató directo al arco, sorprendiendo al arquero rival y dejando anonadados a los presentes.

Este golazo del Cuenca no tardó en viralizarse en redes sociales y con eso muchos empezaron a nombrar a James Rodríguez, por la calidad del control de pecho y la definición de volea, en una anotación que hasta la fecha tiene recordación para el '10' de la Selección Colombia.



Así fue el golazo en Ecuador, parecido al de James Rodríguez en Mundial de Brasil 2014: