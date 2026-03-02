Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior

Golazo en el fútbol sudamericano evoca a James Rodríguez, estrella de la Selección Colombia

Cuenca le ganó 2-1 al Barcelona en la Liga de Ecuador, pero uno de los golazos de este partido hizo que el nombre de James Rodríguez saliera a colación por su recordado tanto en el Mundial 2024.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
James Rodríguez Colombia vs Uruguay Mundial 2014
James Rodríguez y su golazo en Colombia vs Uruguay para Mundial 2014 - Foto:
AFP

