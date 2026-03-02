Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Se confirmó la ciudad para partido de despedida de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

Se confirmó la ciudad para partido de despedida de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, fue el encargado de dar el lugar y la fecha del encuentro con el que nuestra Selección Colombia dejará el país, con la mirada puesta en la Copa del Mundo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de mar, 2026
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia celebra en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad