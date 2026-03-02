Se confirmó la ciudad para partido de despedida de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

La Selección Colombia sigue concretando su plan de cara a la participación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, al que clasificó luego de una buena actuación en las Eliminatorias Sudamericanas. Con ese panorama, se dio a conocer cuáles serán los últimos encuentros antes de iniciar el torneo de la FIFA, incluyendo el partido de despedida en nuestro país.

El encargado de confirmar la noticia este lunes fue el propio presidente de la FCF, Ramón Jesurún, en un evento publicitario celebrado al norte de Bogotá, donde informó del día y el estadio que albergará dicho encuentro.



¿Dónde y cuándo se jugará la despedida de la Selección Colombia?

Jesurún afirmó que "lo que está establecido es que será en Bogotá el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá, los empresarios de El Campín. No sufrirá ninguna modificación", por lo que se espera que se oficialice el seleccionado que se medirá a la 'tricolor' en este compromiso en la capital.

Adicional a eso, el presidente de la FCF declaró que "el día 7 de junio, en Estados Unidos, jugaremos el último partido preparatorio antes del Mundial 2026", diez días antes del debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Cabe recordar que nuestro combinado nacional se estrenará con Uzbekistán el 17 de junio, en Ciudad de México, en el estadio Azteca.

Cabe recordar que la Selección Colombia se medirán en la fase de grupos a Uzbekistán, Portugal y espera el rival entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, repechaje que se disputará en este mes de marzo. Los partidos de la 'tricolor' en el Mundial 2026 se podrán ver, como siempre, con el sello de Gol Caracol y Ditu.



Por el momento, el equipo dirigido por el DT argentino Néstor Lorenzo está enfocado en los duros partidos preparatorios frente a Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, en Estados Unidos, pensando en tener rodaje frente a rivales europeos, especialmente para lo que será el duelo frente a Cristiano Ronaldo en el último encuentro del grupo K en la Copa del Mundo 2026.

Con ese panorama se va armando el plan de la Selección Colombia previo a su participación en el Mundial, con partidos de fogueo, de despedida, y hasta de la base de entrenamiento que tendrán, que será en Guadalajara, en las instalaciones del Club Atlas.