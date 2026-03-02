"No te extrañaremos": Juan Carlos Osorio y duras críticas luego de su salida de Remo

Juan Carlos Osorio terminó su historia en el Remo FC en la noche de domingo, tras perder en la final de ida del campeonato paraense, 1-2 a manos del Paysandú, algo que lo condenó e hizo que las directivas del equipo tomaran la decisión de sacarlo de su puesto, a pesar de que sus números no eran malos, con 14 partidos dirigidos, cinco victorias, siete empates y dos derrotas.

Tras confirmarse su despido en las redes sociales del club, los señalamientos y críticas para el técnico colombiano no tardaron, así como venía siendo un tema habitual luego de cada compromiso, por las alineaciones titulares, los cambios que hacía durante el juego, y las explicaciones del entrenador de nuestro país, que siempre generaban discordia.



Juan Carlos Osorio, con criticas tras despido del Remo

El periodista Magno Fernandes se reportó en su cuenta de 'X' y escribió lo siguiente tras la salida del DT risaraldense: "recientemente leí algo que tiene mucho sentido: utilizó tanto el Campeonato Paraense para sus experimentos que fue despedido por Remo precisamente durante el campeonato estadual", y aunque le destacó los buenos resultados o presentaciones en el exigente Brasileirao, señaló que no terminó de generar "confianza".

"A pesar de sus buenas actuaciones en la primera parte contra el Mirassol, una buena parte contra el Atlético y la segunda parte contra el Inter, en ningún momento inspiró confianza en su trabajo", agregó el comunicador de forma tajante.

Para terminar, Fernandes cerró su mensaje en redes sociales con un tajante "¡no te extrañaremos!", por lo que el paso de Juan Carlos Osorio en el Remo FC llegó a su fin entre algunos resultados inconsistentes, decisiones tácticas que generaron dudas, y hasta recientemente un cruce con un periodista en rueda de prensa.



Li há pouco algo que faz muito sentido: Juan Carlos Osorio usou tanto o Campeonato Paraense para seus experimentos que foi demitido pelo @ClubeDoRemo justamente no estadual.



De hecho, en el campeonato brasileño están actualmente en el puesto 16, con 3 puntos, tras tres empates y una derrota en las primeras cuatro fechas, en casillas cerca a los lugares de descenso. Sin embargo, en el campeonato paraense, a pesar de llegar a la final, tuvo algunos compromisos en los que pasó aprietos, como pasó en la ida de la definición por el título.

Cabe recordar que Juan Carlos Osorio dirigió su tercer equipo en territorio brasileño, tras sus pasos por el Sao Paulo y el Athletico Paranaense. En el Remo FC también terminó firmando un paso corto, como en los dos nombrados anteriormente.