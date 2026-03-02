Síguenos en:
Selección Colombia  / "Trabajo para los hinchas de la Selección Colombia, siento cariño y amor que algo muy bueno"

"Trabajo para los hinchas de la Selección Colombia, siento cariño y amor que algo muy bueno"

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, participó en un evento publicitario a meses del Mundial 2026 y dejó en claro el sentimiento y compromiso que siente con todo un país.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 2 de mar, 2026
Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto:
AFP

