"Trabajo para los hinchas de la Selección Colombia, siento cariño y amor que algo muy bueno"

Pasan los días y se acerca aún más el arranque del Mundial 2026, en el que la Selección Colombia se enfrentará con Uzbekistán, Portugal y un rival por definir entre Nueva Caledonia, Jamaica o Congo, que jugarán el repechaje a finales de este mes. Y en medio de esa cuenta regresiva, hace pocos minutos el técnico Néstor Lorenzo participó en un acto publicitario en el que también hizo presencia Ramón Jesurún, presidente de la FCF; el legendario René Higuita y otras personalidades del balompié de nuestro país.

Así el entrenador argentino habló y entregó algunos detalles de esa planificación previa a la cita orbital, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. "En primer lugar, en el plan y en lo que uno puede organizar tenemos la logística, el hecho de estudiar a los rivales, de ver con qué jugadores se desarrolla ese plan de juego. Eso lo tenemos claro, hay muchas cosas que pueden cambiar. A los hinchas me encanta que le den un espacio así, la Seleccion juega para todos, que no nos olvidemos del hincha de a pie, que tiene esa pasión de la que hablamos", dijo Lorenzo, en el lanzamiento del 'Club de la Sele'.

En el evento, el seleccionador colombiano también le dejó un mensaje al 'Loco' Higuita, que se destacó en la mesa principal ubicada en el 'Cumbia House'. "A René lo amo, desde los 18 años lo veo, ayer no más nos enfrentamos, es un amor por lo que representa para el fútbol colombiano y el fútbol mundial".

Acá otros conceptos de Néstor Lorenzo

*Primer partido del Mundial 2026

"El partido con Uzbekistán no es un enfrentamiento con (Fabio) Cannavaro, el DT de ellos. Pero la Selección Colombia debe mostrar lo suyo, tratar de dominar el partido, ganar es muy importante, pero te recuerdo a mí me tocó perder el primer partido en Italia 90, contra Camerún, y fuimos campeones y Argentina perdió con Arabia en el Mundial pasado y salieron campeones. El fútbol te da incluso una oportunidad así".

*El agradecimiento del hincha

"Yo le agradezco al hincha que me encuentro en la calle, es cómico que me dicen que gracias, yo les digo que no me den las gracias, que es nuestro deber hacer las cosas bien. Como a René (Higuita), le digo que no me diga maestro. Fueron otros los que hicieron la Selcción grande, como los Maturana, los Rueda, los Lara, los Pékerman. De los últimos 14 años, viví 10 acá, entonces siento ese cariño, ese amor de la gente y yo trabajo para ellos".