LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Lionel Messi y un cruce polémico con el DT colombiano Óscar Pareja; burla después de gol

Lionel Messi y un cruce polémico con el DT colombiano Óscar Pareja; burla después de gol

El astro argentina Lionel Messi dejó un gesto que ya le da la vuelta al mundo y que iba dirigido al técnico colombiano del Orlando City y a algunos de sus ayudantes y jugadores.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de mar, 2026
Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi en juego con el Inter Miami - Foto: Getty Images
Getty Images

