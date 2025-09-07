Gustavo Puerta debutó en España y marcó el golazo de la remontada 3-2; acá el video

Racing de Santander, el nuevo equipo del colombiano Gustavo Puerta, le ganó 2-3 al Almería en una remontada épica que cerró con broche de oro el mediocampista de nuestro país.

El equipo local se fue ganando 2-0 en el primer tiempo con anotaciones de Adrián Embarba y Nico Melamed, pero una expulsión de Dion Lopy, al minuto 27, cambió el rumbo del partido.

Para la segunda parte el Racing de Santander, que contaba con el colombiano Gustavo Puerta como titular, logró empatar gracias a los tantos de Jeremy Arévalo (57’ y 59’).

Pero la emoción y los tres puntos llegaron al minuto 75, con el golazo de cabeza del mediocampista de nuestro país, Gustavo Puerta, quien debutó este domingo con su nuevo equipo en Europa. Tras un buen centro apareció el exBayer Leverkusen para mandar al fondo de la red y conseguir una remontada épica.



Así fue el gol de Gustavo Puerta en su debut con el Racing de Santander: