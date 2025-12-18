Ídolo del Bayern Múnich reveló lo que debe mejorar Luis Díaz para no molestar al hincha alemán

Luis Díaz atraviesa un gran momento con el Bayern Múnich, club en el que ha tenido una rápida adaptación en la presente temporada, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema del técnico Vincent Kompany.

En lo que va de la actual campaña, el colombiano ha disputado un total de 21 partidos en todas las competiciones con el Bayern Múnich, registrando 12 goles y 1.694 minutos en cancha.

Referente del Bayern Múnich habló de Luis Díaz

Uno de los jugadores sudamericanos que marcó una época en el conjunto bávaro fue el delantero peruano Claudio Pizarro, quien tuvo dos ciclos en el club alemán y con el que anotó 125 goles.



En diálogo con varios medios de comunicación, ‘El Bombardero de los Andes’ elogió a Luis Díaz, aunque también señaló aspectos a mejorar en el juego del exfutbolista del Junior de Barranquilla.

“Lo está haciendo extraordinario. Hay una cosa en el fútbol alemán que nos pasa a los latinos y es que a veces abusamos de tener el balón, de hacer un dribling de más y, producto de eso, viene un contragolpe y nos hacen un gol. Lo he visto mucho. Me ha pasado a mí y es algo que al alemán, y en general a los equipos, les molesta mucho”, inició Pizarro.

Y añadió: “Los equipos trabajan al contragolpe. En un club grande buscas atacar y en el equipo chico buscas el contragolpe y es la única forma en que te puede ganar. Eso hay que trabajarlo un poco para evitar ese tipo de situaciones, porque es algo que molesta mucho a los entrenadores y a la dirigencia”.

En cuanto al papel que puede cumplir la Selección Colombia en el Mundial de 2026, dijo: “Tiene muy buen equipo, han hecho las cosas bien, tiene buena mixtura. Dependiendo de los partidos, de cómo empiece y cómo evolucionen, vamos a ver si pueden llegar a la final, pero sí es posible; depende de cómo estén los jugadores”.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Por la fecha 15 de la Bundesliga, el Bayern Múnich se verá las caras, en condición de visitante, con el Heidenheim este sábado 21 de diciembre, a partir de las 11:30 a. m. (hora colombiana), con transmisión de ‘Disney+’