Colombiano que dio el salto a Europa, llegó pisando fuerte: "Cuando tengo la pelota, suceden cosas"

El futbolista internacional colombiano Nicolás Benedetti manifestó este jueves que maduraba desde hace tiempo la posibilidad de jugar en Europa y agradeció a la UD Las Palmas que haya apostado por él para ayudar al objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

El nuevo atacante del equipo amarillo, de 28 años, cree que puede aportar "asistencias y goles" al proyecto, y asegura tener "buen pie", por lo que le beneficiará el estilo de juego que practica su nuevo equipo, del que ha dicho que "merece estar en Primera División", según expresó durante su presentación oficial.

"Conocía la Liga, me llamaba mucho la atención estar en Europa, era una decisión que ya la venía madurando; lo mejor que pude hacer es fichar por Las Palmas, porque le gusta tener la posesión del balón, lo trata bien, junta pases cortos, y eso me beneficia, porque cuanto más contacto tenga con la pelota, más cosas van a suceder", explicó durante su presentación como jugador del equipo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

🗣️🎙️ Nicolás Benedetti: "Me gusta el estilo de juego de la UD Las Palmas, me marcó porque refleja mi manera de jugar al fútbol".



🔸 https://t.co/jEmZzh4sYc#SeremosMásUnión #LaUniónHaceLasPalmas pic.twitter.com/J15VSs98m4 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) December 18, 2025

Benedetti afirma que hizo "un año muy bueno" en México, donde jugó casi todos los partidos con el Mazatlán FC, y está preparado "para lo que viene", después de unas "vacaciones cortas", una vez finalizado el campeonato del país norteamericano.



El nuevo atacante del conjunto grancanario llegó el miércoles a Gran Canaria, y en la mañana de este jueves ha pasado el reconocimiento médico, por lo que se pondrá de inmediato a disposición del entrenador del equipo, Luis García, con quien aún no ha hablado.

Publicidad

Por su parte, el director deportivo del club, Luis Helguera, dijo que Benedetti es un jugador "importante", que se adapta a lo que considera que se necesita en el "modelo de juego" del conjunto.

Helguera resaltó que el futbolista colombiano "ha puesto mucho de su parte" para formalizar un fichaje "que no ha sido fácil", con un compromiso inicial hasta el próximo 30 de junio de 2026, y la posibilidad de ampliar el vínculo durante cuatro temporadas más, supeditado al ascenso de categoría.