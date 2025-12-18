Goleador colombiano le sigue los pasos a James Rodríguez; acuerdo cerrado con León

La Liga MX ya culminó y dejó en lo más alto al Toluca, equipo que arrasó tanto en el torneo de clausura y apertura y cosechó los dos títulos de Liga. Por esos, sus rivales se han puesto a la tarea de reforzar sus plantillas y en las últimas horas se dio a conocer que un goleador colombiano tiene todo listo para fichar por León de Guanajuato, club que contó con el reciente paso de James Rodríguez.

La información fue reveleda por el portal 'Súper Deportivo y confirmada por el periodista argentino César Luis Merlo. "Termina la novela de Díber Cambindo, va a jugar en León, ya es un trato hecho. En las próximas horas dejara Necaxa, hará la revisión médica y firmará por tres años con 'La Fiera'. Este movimiento incluye que el 'esmeralda' desembolse una cifra importante para comprar al jugador. Más allá de recibir ese dinero, va a tener a Emilio Rodríguez a préstamo por 12 meses y con opción de compra. Y por último, Necaxa va recibir prioridad para fichar jugadores juveniles de Pachuca", contó sobre toda la operación.

Por otro lado, se conoció que Cambindo era de los jugadores más apetecidos en México y por eso tenía otras propuestas que al final no llegaron a buen puerto. "El atacante de 26 años era uno de los jugadores más cotizados del mercado tras sus destacadas actuaciones con Necaxa, donde se consolidó como referente ofensivo. Pumas también mostró interés en ficharlo, pero finalmente optó por el brasileño Juninho, de Flamengo, lo que abrió la puerta para que León concretara la negociación", concluyó.

Díber Cambindo, delantero colombiano de 29 años, ha disputado 230 partidos en su carrera profesional hasta diciembre de 2025, anotando 82 goles y dando 13 asistencias.Su mejor rendimiento lo ha tenido en Necaxa (68 partidos, 32 goles, 6 asistencias), donde explotó como goleador estrella, siendo campeón de goleo en torneos recientes y atrayendo interés de grandes como Pumas y León.En Independiente Medellín brilló con 29 goles en 102 partidos, mientras que en Deportes Quindío marcó 16 en 29.Tuvo pasos discretos por Cruz Azul (4 goles en 18) y América de Cali (1 en 13).Su potencia física y olfato goleador lo consolidan como un '9' letal en México.