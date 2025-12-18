Fechas y TV para ver la Copa Africana y a RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial

Publicidad
La Copa Africana de Naciones se disputará entre el domingo 21 de diciembre y el domingo 18 de enero con varias figuras y selecciones que estarán presentes en la Copa del Mundo de 2026.
El interés de este certamen para Colombia pasa por la presencia de la escuadra de República Democrática del Congo, que podría ser rival de la selección ‘cafetera’ en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
Si el combinado patrio de RD Congo, como se le conoce popularmente, logra imponerse en el repechaje intercontinental sobre el ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica, irá al cuadrangular K junto a Portugal, Uzbekistán y la Selección Colombia. Por eso es útil hacerle seguimiento, para ir conociendo a sus estrellas y su forma de jugar.
El elenco congoleño integra el grupo D en el torneo africano con Senegal, Benín y Botsuana. Por lo demás, también estarán en acción elencos que clasificaron directamente al Mundial, como: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Costa de Marfil y Senegal.
Entre tanto, los equipos de Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica, con presencia asegurada en la Copa del Mundo, no consiguieron meterse en la Copa Africana.
El torneo se podrá observar en directo por Win, empezando por el partido inaugural ente Marruecos y Comoras, válido por el grupo A y programado para el domingo 21 de diciembre a las 2:00 p. m., hora colombiana.
Entre tanto, las presentaciones de la República Democrática del Congo en el grupo D son las siguientes:
⦁ RD Congo vs. Benín
Fecha: martes 23 de diciembre
Hora: 7:30 a. m. (de Colombia)
⦁ RD Congo vs. Senegal
Fecha: sábado 27 de diciembre
Hora: 10:00 a. m. (de Colombia)
⦁ RD Congo vs. Botsuana
Fecha: martes 30 de diciembre
Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)
⦁ Grupo A
Marruecos
Malí
Zambia
Comoras
⦁ Grupo B
Egipto
Sudáfrica
Angola
Zimbabue
⦁ Grupo C
Nigeria
Túnez
Uganda
Tanzania
⦁ Grupo D
Senegal
RD Congo
Benín
Botsuana
⦁ Grupo E
Argelia
Burkina Faso
Guinea Ecuatorial
Sudán
⦁ Grupo F
Costa de Marfil
Camerún
Gabón
Mozambique