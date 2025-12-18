Fechas y TV para ver la Copa Africana y a RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial

La Copa Africana de Naciones se disputará entre el domingo 21 de diciembre y el domingo 18 de enero con varias figuras y selecciones que estarán presentes en la Copa del Mundo de 2026.

El interés de este certamen para Colombia pasa por la presencia de la escuadra de República Democrática del Congo, que podría ser rival de la selección ‘cafetera’ en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Si el combinado patrio de RD Congo, como se le conoce popularmente, logra imponerse en el repechaje intercontinental sobre el ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica, irá al cuadrangular K junto a Portugal, Uzbekistán y la Selección Colombia. Por eso es útil hacerle seguimiento, para ir conociendo a sus estrellas y su forma de jugar.

El elenco congoleño integra el grupo D en el torneo africano con Senegal, Benín y Botsuana. Por lo demás, también estarán en acción elencos que clasificaron directamente al Mundial, como: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Costa de Marfil y Senegal.



Entre tanto, los equipos de Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica, con presencia asegurada en la Copa del Mundo, no consiguieron meterse en la Copa Africana.



TV para ver en Colombia la Copa Africana y a RD Congo

El torneo se podrá observar en directo por Win, empezando por el partido inaugural ente Marruecos y Comoras, válido por el grupo A y programado para el domingo 21 de diciembre a las 2:00 p. m., hora colombiana.

Entre tanto, las presentaciones de la República Democrática del Congo en el grupo D son las siguientes:

⦁ RD Congo vs. Benín

Fecha: martes 23 de diciembre

Hora: 7:30 a. m. (de Colombia)

⦁ RD Congo vs. Senegal

Fecha: sábado 27 de diciembre

Hora: 10:00 a. m. (de Colombia)

⦁ RD Congo vs. Botsuana

Fecha: martes 30 de diciembre

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)



Grupos de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

⦁ Grupo A

Marruecos

Malí

Zambia

Comoras

⦁ Grupo B

Egipto

Sudáfrica

Angola

Zimbabue

⦁ Grupo C

Nigeria

Túnez

Uganda

Tanzania

⦁ Grupo D

Senegal

RD Congo

Benín

Botsuana

⦁ Grupo E

Argelia

Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Sudán

⦁ Grupo F

Costa de Marfil

Camerún

Gabón

Mozambique