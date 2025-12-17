Lothar Matthäus no deja quieto tema de Luis Díaz; "como técnico en Bayern, necesitas de opciones"

Lothar Matthäus es una leyenda en el fútbol alemán y sus conceptos son tenidos en cuenta, ahora que hace parte de espacios televisivos en su país. Y generalmente, el otrora mediocampista le pone el ojo a todo lo que sucede en el seno del Bayern Múnich, en el que una de las figuras y referentes es Luis Díaz, quien llegó para la presente temporada y viene destacándose junto a Olise y Harry Kane, los integrantes de la zona ofensiva de los bávaros.

Ahora, en Alemania se ha armado un debate y se hacen análisis de lo que podría pasar cuando se encuentre apto para jugar Jamal Musiala, quien volvió a hacer trabajos de campo hace unos días después de una dura lesión de peroné y de ligamentos de tobillo. A eso hay que sumarle la irrupción del jovencito Karl, de grandes condiciones y con un talento que lo perfila para ser una figura del balompié mundial en los próximos años.

"La historia no gira solamente en dos; Karl o Jamal Musiala. Uno es centrocampista, el otro puede jugar por las bandas. Cuando Karl juega, Olise o Díaz pueden quedar fuera. Cuando Musiala descansa, juega Gnabry", expresó Matthäus en 'Sky Sport' Alemania. Ahí entregó conceptos relacionados con las variantes que encuentra Bayern, en pro de armar una estructura en ofensiva que meta miedo, con el colombiano como posibilidad de recambio en alguna competición.

En un inicio, hay que recordar que Matthäus cuestionó haber pagado 75 millones de euros al Liverpool para quedarse con los servicios del hombre de la Selección Colombia, en gran parte por tener 28 años. Además, sugirió otros nombre de futbolistas para ocupar esa misma posición en el campo.



Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich Foto: X/@FCBayern

"Como entrenador, necesitas muchas opciones, y Kompany las tiene. Ya sea un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1, según el sistema requerido. Un centrocampista defensivo, un mediocampista central o incluso un extremo pueden avanzar; eso es muy flexible en el fútbol moderno. El Bayern Múnich jugó así hace dos años, y otros equipos también lo hacen", remató el astro de Alemania, dejando entrever que será tarea del técnico poner a funcionar a todos esos talentos.

Sin embargo y según el cuerpo médico del Bayern ha advertido que el regreso a las canchas de Musiala solamente se dará en el mes de enero de 2026, por lo que será llevado con calma en las próximas semanas y así el problema de Kompany solamente se dará en un tiempo prudencial.