'Cucho' Hernández vuelve hacer de las suyas; gol en la victoria 2-0 de Betis sobre Murcia por Copa

El Betis hizo bueno el pronóstico y consiguió la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey al vencer por 0-2 con un tanto de penalti y un autogol a un Murcia que dio la talla ante 31.436 espectadores, récord histórico de afluencia de público a un partido en la región.

Este choque se disputó con ambos entrenadores haciendo muchas rotaciones. Alberto González y Jorge Mier fueron los únicos que repitieron en el once grana con respecto al que Adrián Colunga dispuso el pasado sábado en el choque perdido por 0-1 frente al Centre d'Esports Sabadell en la Liga del grupo 2 de Primera RFEF.

El Murcia jugó con una defensa de tres centrales y la gran novedad del centrocampista Manu Lara, canterano que debutó con el primer equipo grana en partido de competición. En el Betis Manuel Pellegrini utilizó a cuatro jugadores que formaron de inicio en el encuentro empatado a cero el lunes en el feudo del Rayo Vallecano en la decimosexta jornada de Primera División -Natan de Souza, Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández-.

El cuadro murcianista salió volcado y en 20 segundos ya generó su primera ocasión de peligro con un remate de Cristo Romero que despejó con la cabeza Ángel Ortiz cuando el balón iba a portería.



El Betis replicó con un disparo lejano y desviado de Sergi Altimira en el minuto 2 y con un testarazo de Ángel García en posición forzada. El canterano verdiblanco lo volvió a intentar con un tiro que fue taponado por Cristo Romero. No se había cumplido un cuarto de hora y el dominio era claramente de los de Sevilla.

Chimy Ávila también lo probó pero sin puntería y en el minuto 29 un disparo de Cucho Hernández lo tocó con su brazo derecho Alberto González dentro del área. El propio delantero colombiano batió a Diego Piñeiro en el lanzamiento del penalti a pesar de que el portero estuvo cerca de llegar al esférico.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, celebra su gol con Real Betis frente a Barcelona, en La Liga AFP

La reacción de los de Colunga fue inmediata y acumularon muy buenas oportunidades para haber nivelado la contienda antes del descanso. Hubo una doble ocasión con remates a bocajarro de Jorge Sánchez y Alberto González pero despejaron primero Cucho Hernández y luego Adrián San Miguel.

Se repitió algo similar en otra jugada en la que Antxon Jaso y David Flakus lo intentaron estando en el área pequeña y Adrián se lució evitando el empate tanto en el primer intento como en el segundo.

El Murcia merecía no irse al descanso por debajo en el marcador pero pudo ser peor porque un disparo de Nelson Deossa, que tocó en Alberto González, no entró en la portería grana por centímetros. Todavía hubo otro chut de Flakus que atajó el guardameta visitante antes de que los jugadores tomaran el camino de los vestuarios.

Pellegrini realizó un doble cambio en el descanso -Ricardo Rodríguez y Pablo Fornals relevaron a Natan y Pablo García-. En los locales Antonio David Moreno suplió a Sekou Djanbou.

Los de la capital del Segura, animosos, insistieron con su ataque pero costándole más crear peligro y, conforme fueron transcurriendo los minutos, el Betis acumuló más posesión de balón e impuso su calidad en el pase. Ya con Héctor Pérez y Agim Zeka -el albano kosovar volvió tras caer lesionado en agosto- sobre el terreno de juego, el Murcia pasó a defender con orden y a intentar contragolpear -amagó sin llegar a golpear-. No obstante, fue el visitante Deossa el que, con un chut lejano que blocó Diego Piñeiro, estuvo más cerca del gol.

Colunga agotó sus cambios con Isi Gómez y Joao Pedro Palmberg pero fue uno de los relevos del Betis, Antony dos Santos, el que creó peligro con un tiro que obligó a intervenir a Diego Piñeiro. Y en la siguiente acción reseñable, en el minuto 85, en una acción de mala fortuna para los locales llegó la sentencia. Aitor Ruibal disparó y Diego Piñeiro evitó el tanto en primera instancia para luego, en el despeje, Héctor Pérez estrellar el balón en el guardameta, que acabó metiendo el cuero en su marco.