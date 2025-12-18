Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández vuelve hacer de las suyas; gol en la victoria 2-0 de Betis sobre Murcia por Copa

'Cucho' Hernández vuelve hacer de las suyas; gol en la victoria 2-0 de Betis sobre Murcia por Copa

El delantero colombiano 'Cucho' Hernández se reportó con anotación de tiro penalti contra Real Murcia en la Copa del Rey. Nelson Deossa jugó los 90 minutos con los 'verdiblancos'.

Por: EFE
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, celebra su gol con Real Betis frente a Barcelona, en La Liga
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, celebra su gol con Real Betis frente a Barcelona, en La Liga
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad