James Rodríguez dejó pinceladas en su debut como local con Minnesota United; fue 0-0 con Seattle

Este domingo, en el Allianz Field, Minnesota United empató 0-0 con el Seattle Sounders por la fecha 5 de la Major League Soccer (MLS), de los Estados Unidos. El colombiano James Rodríguez no fue titular, jugó 15 minutos y dejó dos pinceladas sobre el final que por poco terminan en gol.

Sounders dominó entrada el partido con la posesión de la pelota, aunque con falta de profundidad en sus ataques. Por su parte, Minnesota le apostó a una dura defensa y contrataques rápidos. El arquero Drake Callender, del local, se convirtió en figura.

Para el segundo tiempo, el ritmo del encuentro fue igual hasta que al minuto 76 ingresó Rodríguez Rubio. El cucuteño le dio protagonismo a Minnesota que se animó a atacar más.

Al 80', el '10' cafetero metió un pase entre líneas a Anthony Markanich que definió por encima del arquero Andrew Thomas, pero la pelota se fue por fuera.



Cuatro minutos más tarde, James cobró un tiro libre, Mamadou Dieng cabeceó y el golero visitante tuvo que despejar al tiro de esquina. Al fina no hubo tiempo para más y todo quedó en tablas.