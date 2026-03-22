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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez dejó pinceladas en su debut como local con Minnesota United; fue 0-0 con Seattle

James Rodríguez dejó pinceladas en su debut como local con Minnesota United; fue 0-0 con Seattle

Minnesota United no paso del empate con Seattle Sounders con un James Rodríguez que jugó 15 minutos y que por poco registra su primera asistencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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James Rodríguez, colombiano del Minnesota United.
James Rodríguez, colombiano del Minnesota United.
Minnesota United.

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