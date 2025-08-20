"A David Ospina no lo veo para ser titular en la Selección Colombia; no pasa por buen momento"

Aún con el paso de las horas se siguen sintiendo los ecos y reacciones por la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores de América, después de la derrota 4-3 frente a Sao Paulo, de Brasil, en la definición por penaltis. En el equipo verde, el arquero David Ospina no pudo tapar ninguno de los lanzamientos de los brasileños, mientras que Rafael, guardameta rival, sí fue trascendental al pararle su cobro a Matheus Uribe.

Precisamente en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', analizaron varios aspectos de los 'verdolagas', entre ellos el relacionado con la expulsión de Edwin Cardona, justo cuando llegó el empate 1-1 a favor de los de Javier Gandolfi e igualmente se le dedicó un espacio al experimentado Ospina.

"Ospina como ser humano es maravilloso, pero eso no nos impide el hecho de analizar y la verdad es que Ospina no pasa por un buen momento. Por ejemplo, en el gol (de Sao Paulo) parece que le faltó reacción. Se quedó estático", indicó inicialmente Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, en el partido contra Bahía, por Copa Libertadores AFP

"En el caso de David empezamos a cerrar un ciclo, más cuando se está expuesto a cosas tan visibles. He hablado con preparadores de arqueros y me dice que hay momentos en los que se requiera más velocidad, una reacción más rápida. Ya lo de los penaltis es claro que él no es antipenal", agregó Hernández Bonnet.

Estos interrogantes sobre el futbolista antioqueño llegan justo en el momento en el que se viene una nueva convocatoria de la Selección Colombia, que se enfrentará contra Bolivia y Venezuela, el 4 y 9 de septiembre, respectivamente en las fechas de cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

"Ospina tiene otra importancia en Selección Colombia. Es el jugador que cataliza, que lidera, que hace que sus compañeros tengan respeto, los guía, ayuda con las normas internamente. Todo eso que es muy importante, pero yo hoy no lo veo con opción como titular en la Selección Colombia", remató Hernández Bonnet.