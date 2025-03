¿James Rodríguez está cerca de rescindir con el Club León?; su DT contó toda la verdad

Minutos después de la victoria por 2-1 contra Tijuana, Eduardo Berizzo habló en rueda de prensa sobre el difícil encuentro, en la Liga MX. Pero uno de los temas que se trataron, fueron la posible salida de James, del cuadro de Guanajuato.

“James se siente feliz, querido, importante y parte de nosotros; es un tipo inteligente y maduro. Él fue el primero en dar su apoyo ante lo sucedido de Nicolás Fonseca, en apoyar a su compañero, todo lo que se mencionó fueron noticias falsas”, sentenció de manera concreta el DT de León.

Sumado a eso, Berizzo se refirió al buen presente del equipo ‘esmeralda’: “Fundamentalmente, la mentalidad tiene que ser pensar en Santos Laguna, pensar en Necaxa, luego de la fecha FIFA no tenemos que pensar en otra cosa que no sea el próximo partido. No sé cuántos puntos se necesitan para clasificar a play-off o meternos directamente en liguilla, pero lo que sí sé es que debemos descansar, pensar en el próximo partido”.

James Rodríguez con León - Foto: Getty Images

“Lo del jueves tuvo su impacto (robo a Nicolás Fonseca), la verdad que la concentración del equipo fue notoria, pudimos reaccionarlo charlamos, lo hablamos y esto es un aprendizaje. Afortunadamente tengo gente con consciencia, con temperamento y compromiso con el equipo; al final pudimos salir de una situación preocupante para concentramos en un partido difícil. Quiero felicitar a mis jugadores por la manera de jugar particular; debimos haber liquidado el partido antes, con muchos de los ataques que generamos y no terminar en los últimos minutos pensando en empatar”, concluyó Eduardo, en rueda de prensa.

¿Cómo va el Club León en la Liga MX?

El León del astro colombiano James Rodríguez se confirmó como líder del fútbol mexicano tras vencer como local 2-1 al Tijuana, el sábado en el estadio Nou Camp en la continuación de la décima fecha del torneo Clausura-2025.

Kevin Castañeda adelantó 1-0 al Tijuana al minuto 27 con un fulminante disparo en el área.

Antes del descanso, al 45+2, el León igualó 1-1 con una definición de Ángel Estrada dentro del área.

'La Fiera' consiguió la victoria de 2-1 con un remate de cabeza del chileno Rodrigo Echeverría.

Con este resultado, el León llegó a 26 puntos y el Tijuana se quedó con siete unidades. James Rodríguez fue titular en este partido y salió de cambio al minuto 90+2.

James Rodríguez en medio del América vs. León, por Liga MX. Festeja el tanto de las 'fieras'. YURI CORTEZ/AFP

El próximo encuentro de los de Guanajuato será el domingo 9 de marzo, frente al Santos Laguna, cuadro que se encuentra en la tabla de posiciones.