Luis Díaz reveló cuál el jugador del Bayern Múnich con el que se siente identificado

Luis Díaz está decidido a hacer historia en el Bayern Múnich. De hecho, ya ganó su primer título, al imponerse en la Supercopa de Alemania. Allí, incluso, marcó gol en el 2-1 sobre Stuttgart. Razón por la que estuvo en boca de todos en los últimos días. Sin embargo, en esta ocasión, el propio delantero colombiano fue quien habló, previo al inicio de la Bundesliga, donde su equipo debutará frente a RB Leipzig, este viernes 22 de agosto, a la 1:30 de la tarde (Hora de Colombia).

¿Qué le atrajo del Bayern Múnich y de jugar en Bundesliga?

¿Qué me atrajo? Las expectativas del FC Bayern porque, bueno, para nadie es un secreto que es un club muy grande. Ya tenía muchísimo conocimiento de lo que era el Bayern, entonces que apostaran por mí, que creyeran en mí, de esa manera era un plus súper importante para yo elegirlos y hacer parte de ellos. Así que, bueno, es un club que tiene muchísima historia. Es un club que ha ganado todo a nivel internacional, entonces para mí es un reto muy grande ser parte de este club tan grande. Voy a tratar de dar todo lo posible para poder seguir quedando con muchísima historia, para poder seguir ganando títulos, para ganar cosas importantes. Eso es lo que siempre queda en la memoria, en el recuerdo de nosotros, los futbolistas, cuando pasa un tiempo largo. Entonces, nada, muy feliz por ser parte de este gran club. Ojalá sigamos de esta manera, comenzamos muy bien, vamos a tratar de seguir trabajando de igual manera para tener un comienzo increíble.

Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, se coronó campeón de la Supercopa de Alemania Cortesía de la Bundesliga

¿Y la liga, cómo has seguido la Bundesliga hasta ahora?

Bueno, como te dije, ya tenía mucho conocimiento de la Bundesliga. Trato siempre de ver muchísimo fútbol y bueno, era una de las ligas que obviamente veía, entonces es una liga que promete mucho, que ya me di cuenta en el primer juego que es muy intensa; físicamente es increíble, entonces te mantiene mucho al tanto, tienes que estar siempre a disposición de marcar bien, de atacar bien, entonces me va a ayudar muchísimo en lo físico y en lo táctico también te ayuda muchísimo porque, bueno, en el equipo ahora trato de marcar un poco diferente a lo que hacía habitualmente, entonces voy a aprender muchísimo. Así que nada, un poco por ahí lo que conozco de la Bundesliga, lo que voy a conocer más adelante y bueno, que sea un arranque bueno.

Tienen un ataque fantástico, pero ¿cuál es tu papel en la conexión e interacción en este club?

Es un orgullo ser parte de este club y jugar con jugadores increíbles como Harry (Kane), al que ya lo conocía también desde hace muchísimo tiempo, (Michael) Olise también, jugó ahí en la Premier, y todos los que hacen parte de este equipo porque, bueno, todos son buenísimos, tenemos una calidad increíble. Jugar al lado de Harry (Kane) me parece espectacular. Es un jugador que con cualquiera se puede entender, que tú solo necesitas un movimiento para entenderte. Entonces, nada, con Olise me identifico mucho porque tiene ese uno contra uno que te cambia partidos. Estoy muy feliz de compartir con jugadores de tanta calidad. Me siento muy, muy feliz de compartir con ellos.