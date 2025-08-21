Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz reveló cuál el jugador del Bayern Múnich con el que se siente identificado

Luis Díaz reveló cuál el jugador del Bayern Múnich con el que se siente identificado

En una extensa entrevista que ofreció, previo al inicio de la Bundesliga, el delantero colombiano, Luis Díaz, habló de uno de sus nuevos compañeros, al qie elogió.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un calentamiento previo a un partido
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un calentamiento previo a un partido
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 04:31 p. m.