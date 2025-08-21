Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno y su aura ganadora tienen al Once Caldas en la mira del continente

Dayro Moreno y su aura ganadora tienen al Once Caldas en la mira del continente

A punta de goles y grandes actuaciones en el campo de juego, Dayro Moreno es el líder de un Once Caldas que se ha llevado todas las miradas en la Copa Sudamericana.

Dayro Moreno, figura del Once Caldas en la Copa Sudamericana.
Dayro Moreno, figura del Once Caldas en la Copa Sudamericana.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 04:07 p. m.