Dayro Moreno y su aura ganadora tienen al Once Caldas en la mira del continente

El próximo 16 de septiembre, el delantero colombiano Dayro Moreno cumplirá 40 años, una edad a la que llega como máximo goleador de la Copa Sudamericana y principal figura del Once Caldas con un nivel tan destacado que hasta Carlos 'el Pibe' Valderrama pide que vuelva a ser convocado a la Selección Colombia.

El experimentado artillero, oriundo de Chicoral (Tolima) ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los años y es hoy el mayor anotador colombiano de todos los tiempos con 370 goles, 14 más que su más inmediato perseguidor, Radamel Falcao García.

Dayro Moreno celebra gol con Once Caldas en Copa Sudamericana - Foto: AFP

En la Copa Sudamericana suma ya ocho tantos en 11 partidos jugados, los dos últimos anotados el martes en Argentina a Huracán que le permitieron a su equipo ganar por 1-3 y clasificarse a cuartos de final, en los que se enfrentará con Independiente del Valle.

Publicidad

Su carrera no solo está marcada por sus goles, su buen juego de espalda al arco o su capacidad colectiva, sino también porque le gusta la fiesta y pasarlo bien, algo que le ha causado problemas en algunos de sus equipos, pero que en los últimos años sus entrenadores le han acolitado porque sus números en la cancha son brillantes.

"La verdad es que yo tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe, que me encanta: el traguito (dosis de alcohol), es una vitamina muy especial", dijo Moreno, entre risas, en una entrevista con el canal oficial del fútbol profesional colombiano el pasado mes de abril.



Aura ganadora

Moreno debutó como profesional en abril de 2003 con la camiseta del Once Caldas, el equipo de sus amores, y ganó el primer título de su carrera: el Torneo Apertura.

Publicidad

Sin embargo, sólo anotó por primera vez el 3 de marzo de 2004 ante el Unión Magdalena y ese año se convirtió en una ficha importante del equipo que dirigía Luis Fernando Montoya, tanto así que fue titular en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores que su equipo le ganó al Boca Juniors de Carlos Bianchi.

Con el paso de los años, el atacante se empezó a ganar el cariño de los aficionados del Once Caldas con goles e incluso fue convocado a la selección colombiana por primera vez en 2006.

La mejor temporada de su juventud fue la de 2007, cuando ganó la primera de sus ocho botas de oro en la liga colombiana, en el Torneo Finalización tras regresar al Once Caldas luego de jugar seis meses, sin mucho éxito, en el Atlético Paranaense.

Ese año anotó el primero de sus tres goles con la Selección Colombia, el 20 de noviembre de 2007, a Argentina en el estadio El Campín de Bogotá por las Eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010.

Publicidad

Ese buen rendimiento le abrió las puertas de Europa y militó en el Steaua Bucarest entre 2007 y 2010, pero regresó al Once Caldas tras no mostrar el rendimiento esperado y por las discusiones frecuentes que tuvo con entrenadores y directivos. Con el club de sus amores ganó el título del Torneo Finalización de 2010.

Dayro Moreno, jugador de Once Caldas. Once Caldas.

De ahí en adelante su carrera tuvo muchos altibajos y jugó en Tijuana (donde fue goleador del Torneo Apertura de 2017), Junior de Barranquilla y Millonarios hasta que llegó al Atlético Nacional.

Publicidad

En el club de Medellín dejó su marca en 2017 y 2018 al ganar el Torneo Apertura y de la Recopa Sudamericana en su primer año.

Sin embargo, Atlético Nacional lo despidió por sus "reiteradas" faltas de disciplina, la última de las cuales fue una pelea en la cancha con su compañero Jeison Lucumí sobre quién iba a cobrar un tiro libre.

Dayro Moreno jugó luego en Talleres de Córdoba, Oriente Petrolero y Atlético Bucaramanga antes de regresar en 2023 a Once Caldas, donde prevé terminar su carrera y espera hacerlo, como gran figura, con otro título continental a sus 40 años.

Para lograrlo espera conseguir toda la ayuda posible de sus compañeros, por lo cual les ofrece, por cada pase gol que le hagan, un pago de 300.000 pesos (unos 74 dólares).

Publicidad

"Cuando tomé la decisión de volver a la institución, vine con una responsabilidad de hacer historia", afirmó el atacante en mayo pasado en una entrevista con 'Claro Sports', en la que dejó claro que sueña en grande y hará todo lo posible por cumplir ese objetivo.