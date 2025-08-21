Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Presidente de Millonarios respondió a los que piden su salida; dijo que no lo han dejado ir

Presidente de Millonarios respondió a los que piden su salida; dijo que no lo han dejado ir

El directivo se refirió al tema un día después de que el entrenador David González fuera desvinculado del equipo azul de Bogotá por sus actuales resultados.

Enriqque Camacho respondió a hinchas de Millonarios que quieren que se vaya.jpg
Enrique Camacho, presidente de Millonarios, no eludió el tema.
Foto: Millonarios FC.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 21, 2025 04:08 p. m.