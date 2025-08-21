Presidente de Millonarios respondió a los que piden su salida; dijo que no lo han dejado ir

La crisis en Millonarios parece haber tocado fondo con la derrota 1-2 de local frente a Unión Magdalena en partido pendiente de la primera fecha de la Liga Betplay 2025-II, pues los ‘embajadores’ empezaron ganando y terminaron perdiendo contra un rival que es último en la tabla del descenso y que se quedó con un hombre menos por expulsión desde el cierre del primer tiempo, cuando el duelo iba 1-1.

En consecuencia, hubo protestas de aficionados adentro y afuera del estadio El Campín de Bogotá, donde desde la tribuna norte volaron zapatos por montón hacia la cancha, se vieron pancartas con reclamos por el manejo del club y se suspendió el cotejo por algunos minutos. Luego, en la parte exterior también se escucharon cantos de inconformidad en contra de la dirigencia de la institución.

Mientras esto pasaba, el director técnico González informaba ante los medios de comunicación que había sido separado de su cargo tras conseguir una sola unidad de 18 posibles en lo que va del torneo y dejar al cuadro capitalino en la cola de la clasificación al borde de una prematura eliminación.

Por ello, Millonarios citó a rueda de prensa para dar explicaciones sobre la situación interna del club con presencia de Enrique Camacho, presidente; Ricardo ‘Gato’ Pérez, gerente deportivo; y David Mackálister Silva, capitán y actualmente lesionado.

En dicha comparecencia, el directivo aprovechó para entrar en el contrapunteó con los fanáticos que piden su salida junto la de otros dirigentes, como Gustavo Serpa, y sorprendió hablando de su “renuncia”.



Presidente de Millonarios responde a los que quieren que deje el club

El dirigente manifestó en la conferencia que no lo han dejado ir del club cuando ha querido retirarse: “Al hincha hay que decirle que tiene toda la capacidad de exigir lo que considere. Mi cargo está disponible, mi carta siempre está encima de mi escritorio, y yo he renunciado en el pasado por circunstancias de carácter personal y no se me ha aceptado la renuncia”.

Además, agregó que su continuidad depende de un órgano superior ante el cual deberá rendir cuentas el próximo 25 de agosto: “Estamos evaluando la gestión. Tengo reunión de junta directiva el próximo lunes, entregaremos nuestros informes, haremos nuestras evaluaciones y la junta tomará la decisión que corresponda”.

Y cerró indicando que los seguidores que piden que se vaya no están al tanto de muchos aspectos de su desempeño laboral: “La junta tiene el conocimiento de todos los detalles que posiblemente no conozca un hincha que va solo va al estadio a ver a su equipo, que no conoce internamente cómo se estructura un equipo y eso lo analiza ese órgano que se llama junta directiva”.

Bajo este panorama, Millonarios recibirá a Junior de Barranquilla, líder invicto de la Liga Betplay, el sábado 23 de agosto a las 8:30 de la noche con la conducción técnica del técnico encargado Andrés Giraldo.

En video, las palabras de Camacho (minuto 18:10):