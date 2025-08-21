Publicidad

"Fue un verdadero linchamiento lo que ocurrió, nos dejaron abandonados, a la deriva"

No paran las repercusiones por parte de los hinchas de la Universidad de Chile, luego de lo vivido con simpatizantes de Independiente en partido de Copa Sudamericana.

Batalla campal entre hinchas en Independiente vs. U de Chile por la Copa Sudamericana.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 21, 2025 03:49 p. m.