James Rodríguez quedó 'iniciado' para el partido de Rayo Vallecano con Atlético de Madrid

James Rodríguez no pudo cumplir su objetivo, al menos por ahora, con Rayo Vallecano. El sueño de ser titular, por primera vez, no fue posible. Y es que, para el partido de este domingo 22 de septiembre, el entrenador, Iñigo Pérez, decidió que no estará desde el pitazo inicial y aguardará por su oportunidad desde el banco de suplentes, junto a otros once futbolistas.

Alineación titular de Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid, en La Liga

Batalla; Andrei, Chavarría, Ciss, Isi; Nteka, Mumin, Unai López; De Frutos, Embarba y Lejeune.

Suplentes: Cárdenas, Pedro Díaz, Aridane, Trejo, James, Guardiola, Camello, Balliu, Óscar, Marco y Pelayo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...