A James Rodríguez todavía no le concretan nada en el Rayo Vallecano: esto dijo su DT

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano , declaró este sábado que James Rodríguez es un jugador de una "categoría diferencial", aseguró que durante el tiempo que lleva no le ha sorprendido la calidad que atesora y subrayó que el colombiano debe "aportar esa diferencia que ha demostrado en equipos de élite".

James Rodríguez debutó con el Rayo la última jornada frente a Osasuna. Disputó diez minutos en la segunda parte y dejó destellos de su calidad en un par de acciones.

"James es un jugador con una categoría diferencial y por eso no me ha sorprendido, es algo esperado. Nos tiene que aportar esa diferencia que ha demostrado en equipos de élite", comentó el técnico español, en conferencia de prensa.

Iñigo Pérez no quiso desvelar si James jugará de inicio frente al Atlético de Madrid y bromeó diciendo que el once titular "no lo saben los jugadores" ni su mujer.

Esta semana, James ofreció unas declaraciones a la web del club en las que aseguró que el objetivo era intentar acabar entre los seis primeros de Liga y tratar de pelear la Copa del Rey.

"Su respuesta de acabar entre los seis primeros demuestra ambición pero tenemos que tener claro que el objetivo es permanecer en Primera", comentó.

Frente al Atlético de Madrid, Iñigo Pérez tiene claro que el "escenario es similar" al del partido con el Barcelona de hace menos de un mes.

"El Atlético es un equipo que nos va a exigir y si queremos tener opciones debemos tener la misma idea que contra el Barca. Nosotros tenemos que hacer una primera parte como la que hicimos. Lo importante es que nosotros seamos capaces de probar desajustes en el equipo contrario. El otro día lo pudimos hacer, nos acercamos otra vez al gol. El fútbol estaba tan medido que es complejo. Casi todos los goles se dan por desajustes", apuntó.

El técnico español también fue preguntado por Raúl de Tomás, que aún no ha debutado esta temporada y la semana pasada, en la previa contra Osasuna, se marchó a Nimes a una corrida de toros por la mañana aunque por la tarde estuvo en el entrenamiento con normalidad.

"Son cosas que suceden y no tenéis toda la información. Yo era consciente que pudiera haber hecho ese viaje pero no voy a entrar en decisiones que no tiene que ver con lo futbolístico. No hablo de temas extradeportivos. Él sabe lo que pienso de él", concluyó.